Курс гривны после неудачного июля начал расти по отношению к доллару. Каким будет курс и как на этом заработать?

Курс гривны в последнее время выглядит довольно непредсказуемым. На рынке наблюдается повышенная турбулентность, вызванная последствиями пандемии коронавируса. Что происходит с гривней и как сохранить свои средства в период неопределенности и даже заработать на этом, читайте в материале 24 канала.

Интересно Превратить 100 долларов в 1000: как в этом поможет кредитное плечо

Что будет с гривной

Ситуация на валютном рынке меняется достаточно резко и выглядит мало предсказуемой для неискушенного человека. Так, с конца прошлого года украинская валюта упала в цене достаточно значительно – с 23 гривен за доллар в декабре 2019 года до 27,5 гривен в июле 2020 года. Однако за последний месяц ей удалось несколько отыграть потери.

Подробнее, что происходило с украинской гривной смотрите на нашем интерактивном графике.

Можно отметить целый ряд факторов, которые будут оказывать влияние на курс украинской валюты в ближайшее время.

В частности, в первую очередь, к ним относится дальнейшее развитие ситуации вокруг пандемии коронавируса:

успехи в поиске лекарства;

разработки вакцины;

строгость и длительность ограничительных мер;

планы государств по поддержке экономики.

В случае усиления пандемии, очевидно, что нестабильность мировой экономики повысится.

Немаловажным фактором остается и геополитические и макроэкономические тренды. Так, например, конфликт между США и Китаем, оказывает значительное влияние на настроения крупных мировых инвесторов и курс доллара. А это сказывается на всей мировой экономике. Кроме того, очень важно направление дальнейшей монетарной политики американского финансового регулятора – ФРС США, которая пока удешевляет доллар по отношению к основным мировым валютам.

Продолжит ли доллар падать

В целом можно говорить о том, что доллар в ближайшее время может продолжить снижение к гривне. Вряд ли стоит ожидать серьезного укрепления, но, как минимум, преодолеть психологическую отметку 27 гривен за доллар она вполне в состоянии. После пробоя этого уровня не исключен поход и к отметке 26 гривен за доллар. Однако в более долгосрочной перспективе, например, до конца 2020 года, не исключено, что украинская валюта снова начнет снижаться к доллару и курс американской валюты на 5-15% превысит текущие уровни.

Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики в июле спрогнозировали, что к концу года курс гривны относительно доллара составит 28,20.

Как уберечься от нестабильности

Из-за подобных колебаний хранить средства в национальной валюте достаточно рискованно. Сохранить и приумножить свои средства вам поможет мировой валютный рынок. Вложив средства в различные валюты, вы не только сможете уберечь свой капитал от различных колебаний, но и получить прибыль на движении котировок.

Чтобы начать получать прибыль на финансовом рынке нужно правильно выбрать торговую платформу. Одной из лучших мировых платформ для валютного трейдинга является Libertex. Благодаря продуманному интерфейсу, возможности торговать с мобильных устройств, надежности и стабильности этот торговый терминал завоевал популярность миллионов трейдеров по всему миру. Воспользовавшись Libertex, вы получите возможность получить прибыль от роста или снижения курса доллара или евро, вложить деньги в наиболее популярную защитную валюту – швейцарский франк, или заработать на росте китайской экономики, торгуя китайским юанем.

Как научиться торговать валютами

Однако начинающим трейдерам бывает достаточно сложно определиться с тем, в какую валюту лучше вложить средства, чтобы заработать. Чтобы точно понимать какие валюты принесут вам прибыль нужно быть в курсе мировых событий, внимательно проанализировать динамику курса интересных вам валют, а также иметь достаточно опыта, чтобы вовремя закрыть сделку с прибылью.

Всему этому можно научиться, торгуя на финансовом рынке. Однако это может потребовать значительного времени. Чтобы избежать этих затрат лучше довериться профессионалам, которые работают в Forex Club. Эксперты компании с многолетним опытом успешной работы на финансовых рынках всегда готовы подобрать для вас наиболее интересные варианты для вложения средств, рассказать об актуальных трендах на финансовом рынке, а также научить получать прибыль на динамике курсов валют.

Полезно Время покупать акции Amazon: как разбогатеть без риска потерять деньги

Хотите начать зарабатывать на финансовых рынках? Обратитесь за помощью к профессионалам Forex Club. Закажите консультацию, заполнив короткую форму внизу, и эксперты компании помогут вам разобраться во всех тонкостях трейдинга и научат вас зарабатывать на финансовом рынке!