В условиях пандемии и экономического кризиса остро стоит вопрос о том, чтобы сохранить, а лучше – приумножить свои средства. Для этого есть ряд традиционных решений – например, покупка недвижимости или банковские депозиты. Однако гораздо лучше использовать для этого иностранную валюту.

В материале Финансов 24 рассказываем как не ошибиться при покупке иностранной валюты и продать ее выгодно.

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Почему лучше вкладывать деньги в валюту

Одно из ключевых преимуществ вложения средств в иностранную валюту – это возможность сохранить деньги от резкого снижения курса национальной валюты. Средства в иностранной валюте будут сохранны, даже если гривна обесценится в разы. Кроме того уровень инфляции в долларах или евро очень незначительный. Это значит, что ваши вложения будут иметь ту же покупательную способность даже при если инфляция будет расти.

Еще одним преимуществом является то, что вложения в валюту максимально ликвидны. Это значит что вы сможете быстро обменять их на национальную валюту и потратить на необходимые цели. Кроме того, благодаря современным технологиям, инвестировать средства в иностранную валюту можно буквально не вставая с дивана, что особенно важно в период пандемии коронавируса.

Как вложить деньги в валюту выгодно

Чтобы приобрести валюту, конечно, можно обратиться в банк или пойти в обменный пункт. Но это требует времени, а также не гарантирует того, что курс по которому вы совершите сделку будет оптимальным. Выгоднее и быстрее всего совершать сделки с валютой на финансовом рынке.

Принято считать, что для совершения операций с валютой на финансовом рынке, нужно не только иметь глубокие познания в финансовой сфере, но и значительный объем средств. Но это совсем не так. Можно получать прибыль от инвестиций в валюту, имея лишь базовые знания. При этом инвестировать в валюту можно и с небольшой суммы денег. Хотя, конечно, стоит помнить, что чем больше первоначальный капитал, тем больше вы сможете заработать.

Где безопасно покупать валюту

Чтобы начать выгодно вкладывать средства в валюту на финансовом рынке очень важно выбрать надежную финансовую компанию. Одной из таких компаний является группа компаний Forex Club, которая начиная с 1997 года позволяет инвесторам со всего мира зарабатывать на валютах, акциях крупнейших мировых компаний, фондовых индексах, энергоносителях и других финансовых инструментов. Опытные специалисты компании всегда готовы помочь инвесторам получить все необходимые знания и навыки для того, чтобы успешно управлять своим капиталом.

Важно, что в Forex Club вы можете управлять вашим капиталом в полностью режиме онлайн. Это можно делать в разработанной Forex Club торговой платформе Libertex. Эта торговая платформа доступна в виде веб-приложения, а также приложений для операционных систем iOS и Android. Это значит, что для совершения операций вам достаточно иметь только мобильный телефон, планшет или компьютер с доступом к сети интернет.



Удобное приложение Libertex

В результате все что нужно для успешных инвестиций – это открыть и пополнить ваш торговый счет в Libertex. После этого нужно всего лишь выбрать необходимый финансовый инструмент – ту или иную валюту, ввести сумму, которую вы хотите инвестировать, и нажать на кнопку "в рост", если вы ожидаете роста валюты, или "в снижение", если вы ожидаете ее снижения.

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Сегодня инвестиции в иностранные валюты – это, пожалуй, один из самых выгодных и надежных способов сохранить и приумножить ваши деньги. Начните вкладывать средства в валюту вместе с Libertex.

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