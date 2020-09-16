Как бесплатно пить кофе 13 лет подряд и заработать на этом
У каждого из нас есть много разных привычек. Кто-то предпочитает начинать свой день с чашечки ароматного кофе, кто-то регулярно пьет Coca-Cola, а кто-то проводит больше времени в социальных сетях. Но вряд ли вы задумывались о том, что ваши привычки могут стать выгодным источником заработка.
Благодаря финансовому рынку это вполне возможно. 24 канал попытался разобраться, как ежедневные привычки могут приносить доход.
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Как зарабатывать на собственных привычках?
Чтобы понять, как заработать на привычках, рассмотрим несколько примеров. Предположим, что вы любите проводить свободное время в соцсетях, например, в Facebook. При этом вы наверняка знакомы с последними новостями об этой компании.
Марк Цукерберг, гендиректор Facebook / Фото Flickr
Галина Танащук, финансовый эксперт Forex Club, утверждает, что наши привычки тесно связаны с известными брендами.
Часто за каждой вашей привычкой стоит крупная международная компания, благодаря которой вы можете с увлечением проводить время, пить любимый напиток или заниматься каким-то своим хобби. Поэтому, чтобы заработать на собственных привычках, просто оглянитесь вокруг и посмотрите, кто поставляет вам определенную продукцию и услуги,
– отметила Галина Танащук.
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Как можно заработать на кофе?
Пить кофе – одна из самых распространенных привычек, как в Украине, так и в мире.
А теперь представьте, что вы инвестировали эти деньги с помощью торговой платформы Libertex в акции крупнейшей компании, специализирующейся на продаже кофе – Starbucks. Предприятие основано в Сиэтле в 1971 году. Ему принадлежит одноименная сеть кофеен, работающий в 65 странах мира. В то же время спрос на кофе, как в странах Запада, так и в Украине растет. Соответственно, дорожают и акции Starbucks, в результате чего становятся одним из привлекательных финансовых инструментов.
Знаменитое кофе со Starbucks / Фото Flickr
Например, в течение периода со середины марта 2020 года и по конец августа акции компании Starbucks выросли в цене примерно с 55 до 84 долларов. Это означает, что, вложив 240 долларов (сумма, которую вы тратите на кофе в год в Украине), вы могли бы получить 360 долларов всего за 5 месяцев. Таким образом вы заработали бы себе на кофе на полтора года вперед.
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Как заставить привычки приносить доход?
Зарабатывать на собственных ежедневных привычках просто.
- Сначала выберите то занятие, которое приносит вам самое большое удовольствие, и в котором вы действительно разбираетесь. Это могут быть социальные сети, автомобили и даже, как мы только выяснили, чашка кофе по утрам.
- Затем зарегистрируйтесь, откройте и пополните счет в торговой платформе Libertex.
- Выберите торговый инструмент, который наиболее соответствует сфере ваших интересов. Это могут быть акции компании Starbucks, если вы любите кофе, или Facebook, если вам нравится проводить время в соцсетях.
- Вам останется только проанализировать динамику котировок избранное финансового инструмента и открыть сделку в правильном направлении.
Нас окружает множество привычек, и каждая из них может стать источником дополнительного дохода. При этом заработать на любимой привычке, используя торговый терминал Libertex, довольно просто. Все что нужно сделать - это выбрать правильный момент времени для совершения сделки,
– говорит финансовый эксперт Forex Club Галина Танащук.
Как зарабатывать на финансовом рынке?
Разобраться в тонкостях инвестирования, выбрать правильный инструмент для вложения денег, а также научиться анализировать финансовый рынок и определиться с моментом для осуществления прибыльных операций вам помогут эксперты компании Forex Club.
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