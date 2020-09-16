У каждого из нас есть много разных привычек. Кто-то предпочитает начинать свой день с чашечки ароматного кофе, кто-то регулярно пьет Coca-Cola, а кто-то проводит больше времени в социальных сетях. Но вряд ли вы задумывались о том, что ваши привычки могут стать выгодным источником заработка.

Благодаря финансовому рынку это вполне возможно. 24 канал попытался разобраться, как ежедневные привычки могут приносить доход.

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Как зарабатывать на собственных привычках?

Чтобы понять, как заработать на привычках, рассмотрим несколько примеров. Предположим, что вы любите проводить свободное время в соцсетях, например, в Facebook. При этом вы наверняка знакомы с последними новостями об этой компании.

В частности, в период пандемии коронавируса ее финансовые показатели улучшились, поскольку люди начали проводить больше времени в соцсетях. В результате выросла цена акций компании Марка Цукерберга. Поэтому вы могли бы на этом заработать, если бы вовремя инвестировали в акции Facebook.





Марк Цукерберг, гендиректор Facebook / Фото Flickr Марк Цукерберг, гендиректор Facebook / Фото Flickr

Или давайте представим, что вы любите пить напиток Coca-Cola, и в какой-то момент компания сообщает о скором запуске на рынок нового продукта. Ожидается, что новинка будет иметь высокий спрос. Это, в свою очередь, приведет к росту выручки компании, а, следовательно, – и к росту ее акций. А если вам известно, что ценные бумаги Coca-Cola могут вырасти, то почему бы не купить их сейчас дешевле, потом продать дороже и заработать на этом?

Галина Танащук, финансовый эксперт Forex Club, утверждает, что наши привычки тесно связаны с известными брендами.

Часто за каждой вашей привычкой стоит крупная международная компания, благодаря которой вы можете с увлечением проводить время, пить любимый напиток или заниматься каким-то своим хобби. Поэтому, чтобы заработать на собственных привычках, просто оглянитесь вокруг и посмотрите, кто поставляет вам определенную продукцию и услуги,

– отметила Галина Танащук.

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Как можно заработать на кофе?

Пить кофе – одна из самых распространенных привычек, как в Украине, так и в мире.

Ежедневно этот напиток употребляют миллиарды. В среднем в Украине чашка кофе стоит около 20-30 гривен (0,75 доллара). Если пить кофе ежедневно, то в месяц вы потратите около 22 долларов, а в год – примерно 240 долларов.

А теперь представьте, что вы инвестировали эти деньги с помощью торговой платформы Libertex в акции крупнейшей компании, специализирующейся на продаже кофе – Starbucks. Предприятие основано в Сиэтле в 1971 году. Ему принадлежит одноименная сеть кофеен, работающий в 65 странах мира. В то же время спрос на кофе, как в странах Запада, так и в Украине растет. Соответственно, дорожают и акции Starbucks, в результате чего становятся одним из привлекательных финансовых инструментов.



Знаменитое кофе со Starbucks / Фото Flickr

Например, в течение периода со середины марта 2020 года и по конец августа акции компании Starbucks выросли в цене примерно с 55 до 84 долларов. Это означает, что, вложив 240 долларов (сумма, которую вы тратите на кофе в год в Украине), вы могли бы получить 360 долларов всего за 5 месяцев. Таким образом вы заработали бы себе на кофе на полтора года вперед.

А использовав мультипликатор, уникальную функцию Libertex, например, в размере 1:10, ваш доход составил бы уже 3600 долларов. На эти деньги можно ежедневно наслаждаться любимым напитком более 13 лет.

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Как заставить привычки приносить доход?

Зарабатывать на собственных ежедневных привычках просто.

Сначала выберите то занятие, которое приносит вам самое большое удовольствие, и в котором вы действительно разбираетесь. Это могут быть социальные сети, автомобили и даже, как мы только выяснили, чашка кофе по утрам.

Затем зарегистрируйтесь, откройте и пополните счет в торговой платформе Libertex.

Выберите торговый инструмент, который наиболее соответствует сфере ваших интересов. Это могут быть акции компании Starbucks, если вы любите кофе, или Facebook, если вам нравится проводить время в соцсетях.

Вам останется только проанализировать динамику котировок избранное финансового инструмента и открыть сделку в правильном направлении.

Нас окружает множество привычек, и каждая из них может стать источником дополнительного дохода. При этом заработать на любимой привычке, используя торговый терминал Libertex, довольно просто. Все что нужно сделать - это выбрать правильный момент времени для совершения сделки,

– говорит финансовый эксперт Forex Club Галина Танащук.

Как зарабатывать на финансовом рынке?

Разобраться в тонкостях инвестирования, выбрать правильный инструмент для вложения денег, а также научиться анализировать финансовый рынок и определиться с моментом для осуществления прибыльных операций вам помогут эксперты компании Forex Club.

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