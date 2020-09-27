Аналитик Bloomberg Майк Макглоун считает, что нынешняя цена биткоина (BTC) несправедлива. Первая криптовалюта неправильно оценена, убежден эксперт.

В рассылке Bloomberg к подписчикам МакГлоун отметил, что реальная цена биткоина должна быть равна 15 000 долларов, пишет Cointelegraph. По мнению аналитика, на стоимость цифровой валюты повлиял рост хешрейта BTC.

Что такое хешрейт? Единица измерения мощности оборудования для майнинг криптовалют. Если хешрейт растет, это означает, что майнить цифровую валюту начало еще больше людей. Они подключили свое оборудование, поэтому вычислительная мощность сети увеличилась. Соответственно, для нахождения блока будет потрачено меньше времени, чем в случае низкого хешрейта.

Интересно: В какие криптовалюты инвестируют богачи, кроме биткоина: опыт известного миллиардера

Почему цена биткоина несправедлива

Итак, первым фактором, из-за которого криптовалюту недооценили является именно рост хешрейта биткоина. В частности, этот показатель увеличился с 98 до 136 EH/s. А 19 сентября хешрейт BTC достиг рекордной отметки в 143 EH/s, о чем свидетельствуют данные Blockchain.com.

Такая динамика свидетельствует о росте интереса майнеров к добыче криптоактива, что, в свою очередь, говорит об увеличении цены биткоина в будущем.

Другим фактором, который подтверждает несправедливую цену первой криптовалюты, является увеличение количества биткон-кошельков за последние 30 дней. По мнению МакГлоуна, именно этот признак всего говорит об ускорении момента признания криптовалюты обществом.

Хешрейт сети биткоина продолжает расти и недавно достиг новых исторических максимумов. Также увеличивается количество биткоин-кошельков. Это самый высокий показатель признания криптовалюты. Текущее 30-дневное среднее количество биткоин-адресов равно цене в 15 000 долларов,

– отметил Майк МакГлоун.

По теме: Биткоины вместо облигаций: основатель ведущей публичной компании назвал плюсы криптовалюты

Другие предположения

20 сентября генеральный директор инвестиционного фонда Galaxy Digital Майк Новограц высказал предположение, что стоимость биткоина сегодня могла быть значительно выше, если бы криптовалюта получила признание со стороны общества. По мнению инвестора, вкладывать деньги в криптоактив по текущим ценам можно. Ведь нужно покупать цифровые валюты на стадии, когда они еще только начинают распространяться и приобретать популярность.

По состоянию на 14:54 по киевскому времени воскресенья, 27 сентября, один биткоин торгуется по 10 646 долларов, о чем свидетельствуют данные Coinmarketcap.