Осень – это начало делового сезона, время, когда появляются новые возможности для получения дохода. Узнайте, какие возможности есть у вас и как заработать на них этой осенью!

Осенью экономика и финансовые рынки традиционно "просыпаются" после летнего затишья. Конечно, в этом году на экономику отрицательно влияет пандемия коронавируса. Однако для участников рынка коронавирус, как и многие другие факторы – это прекрасная возможность получить прибыль. Как это сделать, читайте в материале 24 канала.

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Возможности осенью

В какие компании стоит вкладывать деньги

Распространение коронавируса привело к тому, что целые отрасли экономики "просели", а многие предприятия на время приостановили или вовсе прекратили свою работу. Однако ряд отраслей, наоборот, выиграл от такой ситуации.

Так, например, выгодной инвестицией этой осенью может стать покупка акций технологических компаний (таких, как Apple, Tesla) или онлайн-ритейлеров (например, Amazon). Кроме того, перспективным является инвестиции в медицинский сегмент и фармацевтические компании. Особенно это касается тех компаний, которые работают над созданием вакцины от коронавируса (например, Moderna).

Еще один выгодный для вложения денег сегмент – это развлекательные ресурсы, предоставляющие цифровой контент (например, Netflix). Социальные сети (к примеру, Facebook, Twitter) также увеличили свою аудиторию и доходы в период пандемии. Это означает, что в условиях второй волны коронавируса также возможен рост этих показателей, что положительно скажется на стоимости их акций.

Какие возможности для трейдера скрывают выборы в США

Еще одним фактором, влияющим на динамику финансовых инструментов, и который можно использовать для заработка – это выборы президента США, которые состоятся в ноябре. На фоне неопределенности с кандидатурой главы США валютная пара евро \ доллар, а также американские фондовые индексы показывают большие колебания котировок, то есть высокую волатильность. Ее можно использовать для заработка: главное правильно выбрать инструмент и направление сделки.



Изменится ли в США глава государства

Главное о выборах в США За пост главы государства борются действующий президент от республиканцев Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. По данным За пост главы государства борются действующий президент от республиканцев Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. По данным Real Clear Politics , лидирует Байден из более чем 50% в сравнении с Трампом, который отстает на 8%, имея чуть более 42% поддержки среди американцев. Однако не все так однозначно. На выборах в 2016 году Дональд Трамп также проигрывал по опросам, но сумел одержать победу.

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Какие активы являются стабильными осенью

Если вы опасаетесь осуществлять операции при повышенных колебаниях инструментов и предпочитаете более стабильным активам, то ваш выбор – золото. Золото и другие драгоценные металлы традиционно являются защитным инструментом, в который инвесторы предпочитают вкладывать средства в период нестабильности. Этой осенью риски связаны с распространением коронавируса, а также выборами в США, будут способствовать росту стоимости золота. Это означает, что вы можете на этом заработать.

Как заработать на динамике финансовых рынков

Воспользоваться этими возможностями финансовых рынков достаточно просто. Для этого нужно выбрать компанию или торговую платформу, которая предоставит вам доступ к финансовым рынкам. Одной из таких платформ является Libertex, предоставляющий доступ к более чем 200 финансовых инструментов в режиме "одного окна". Терминал Libertex доступен как в виде веб-приложения, так и в виде приложений для операционных систем iOS и Android. Благодаря этому вы можете управлять своими средствами буквально не выходя из дома.

В Libertex есть встроенные торговые сигналы, которые помогают осуществлять выгодные сделки, а также лента новостей и встроенные инструменты технического анализа. С помощью этого инструментария вы можете проанализировать рынок и принять правильное инвестиционное решение.

Используйте возможности финансовых рынков уже сегодня.