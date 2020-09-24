В какие криптовалюты инвестируют богачи, кроме биткоина: опыт известного миллиардера
Криптовалютный энтузиаст и миллиардер Тим Дрейпер рассказал, какие криптовалюты содержатся в его портфеле. Оказалось, что кроме биткоинов инвестор обладает рядом других альткоинов.
В частности, в его портфеле есть XRP, Bitcoin Cash, Tezos и другие, пишет The Daily Hodl. Интересно, что Тим Дрейпер впервые рассказывает о криптовалютах, которыми владеет.
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Альткоины в портфеле Тима Дрейпера
Во время интервью на конференции для инвесторов, которую проводила компания Linqto, миллиардер перечислил альткоины, входящих в его инвестиционный портфель. Среди них: XRP, Bitcoin Cash, Tezos и Aragon.
Я верю в криптовалюты и вижу их популярность. Они очень важны для мира, и я хочу, чтобы люди знали об этом и пользовались криптовалютами,
– отметил Дрейпер.
Сколько биткоинов есть у Дрейпера
Как сообщал Тим Дрейпер в прошлом году, он владеет 30 тысячами биткоинов. В 2014 году он приобрел активы за 632 доллара за одну монету. На сегодня общая стоимость биткоинов, которые есть у Дрейпера, превышает 300 миллионов долларов, что дает доходность в 1500%.
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В начале 2020 годп миллиардер приобрел 2,52% токенов ANT, выпущенных платформой Aragon.
Ранее в этом году, в июле, Дрейпер рассказывал, что обладает не только биткоинами, но и другими криптовалютами. Однако тогда он не назвал конкретных цифровых активов, которые содержатся в его портфеле.