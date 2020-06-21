Не биткойн: 5 криптовалют, что принесли самый высокий доход в 2020
Криптовалюта – рисковый, но самый доходный финансовый инструмент. За 5 месяцев Hedera Hashgraph принесла инвесторам 214% прибыли.
С начала года в мире появилось около 70 новых криптовалют. И хотя биткойн остается самой дорогой и самой надежной среди них, он уже давно потерял статус самой прибыльной криптовалюты, сообщает "Минфин".
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Какие криптовалюты самые прибыльные
За 5 месяцев 2020 (январь-май) наиболее выгодными оказались:
- Hedera Hashgraph – 214%;
- Streamr – 185%;
- Datum – 168%;
- Numeraire – 163%;
- Kyber Network – 149%.
Стоит ли вкладываться в эти криптовалюты
Заметьте, что несмотря на высокую доходность этих валют, они являются рисковыми. Об этом свидетельствует совсем другой состав лидеров прошлого года (Binance Coin – 488%; Holo – 376%; Ravencoin – 308%). Эксперты советуют сейчас вкладываться в более раскрученные и известные криптовалюта как Bitcoin или Ethereum.
Что прогнозируют для биткойна
В условиях коронакризы трудно предсказать курс нестабильной криптовалюты, но эксперты сходятся во мнении, что биткойн будет расти.
- В частности популярный аналитик Майкл Ван де Попп прогнозирует рост биткойна к 12 тисяч долларов.
- По модели stock-to-flow биткойн может подскочить до 100 000 уже в этом году.
- Аналитики Bloomberg прогнозируют рост до 20 000 долларов.