Украинская гривна достигла своего минимума в этом году. Чего ждать дальше и какой курс прогнозируют аналитики на следующий год, читайте на Финансы 24.

Аналитики Oxford Eсonomics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сентябрьский отчет аналитического центра.

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Ранее, в мае аналитический центр был более оптимистичный по отношению к гривне и прогнозировал курс на уровне 27,4 за доллар в 2021 Однако на текущий год среднегодовой прогноз курса оставили на уровне 27 гривен за доллар.

Инфляция может резко возрасти в начале 2021, поскольку спрос восстановится раньше, чем производство, и компании несут дополнительные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты,

– считают эксперты.

Аналитики Oxford Eсonomics ожидают падение украинского ВВП на 5,2% в 2020 году. Зато в 2021 году экономика вырастет на 3,6%.

Эксперты отметили, что пока существует угроза ухудшения отношений между Украиной и МВФ.

"МВФ получил заверения в независимости НБУ, что позволило существенно увеличить социальные расходы в 2020-2021 годах, исходя из пессимистических прогнозов роста и улучшения взимания налогов", – считают эксперты.

Но потеря импульса к реформам после недавних перестановок в Кабинете министров и НБУ может все же напрячь отношения с МВФ при текущей резервной программы и вызывает сомнения в способности правительства проводить дальнейшие структурные реформы или принимать меры для борьбы с коррупцией,

– говорится в материалах Oxford Eсonomics.

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