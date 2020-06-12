Какой из вас инвестор? Проверьте свои знания о финансовых рынках
Целый ряд событий, связанных с пандемией коронавируса, привел к тряске мировой экономики.
Цены на нефть побили все антирекорды, финансовая отчетность большинства крупных корпораций за первый квартал года показывает серьезные убытки, а фондовые индексы "рассыпаются" один за другим. На самом деле, любой кризис дает возможность заработать, главное – знать, как это делать. Вместе с Forex Club мы подготовили тест, в котором вы можете проверить, насколько разбираетесь в финансовых рынках и умеете ли извлекать пользу из кризисов и потрясений. Или наконец узнать, что означают загадочные символы S&P 500 и термин хедж-фонд.