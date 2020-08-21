Хранить деньги в финансовых учреждениях под проценты или дома под матрасом? Этот вопрос остается спорным много лет. Однако в условиях кризиса более актуально задуматься над другим – в какой валюте лучше хранить деньги.

Подробнее разобраться в том, как приумножить собственные сбережения – читайте в материале 24 канала.

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Последние валютные тенденции: евро растет, а доллар падает

Назвать гривну стабильной валютой сегодня нельзя. Через экономическое падение уже несколько месяцев подряд нацвалюта демонстрирует значительные колебания. Из-за мирового кризиса просел и доллар. А вот евро растет.

Что будет происходить с валютой осенью и как не потерять свои сбережения – пояснил Виктор Таран, трейдер аналитик Международной академии биржевой торговли. По его словам, доллар на мировом рынке ослабевает через монетарную политику Федеральной резервной системы США, в связи с процентной ставкой, которая держится меньше нуля.

Вероятно, осенью доллар будет выглядеть хуже евро и даже иены,

– прогнозирует эксперт.

Что будет с гривной?

По отношению к гривне, то украинская национальная валюта после девальвации, связанной с отставкой председателя НБУ, стабилизировалась и находится в торговом коридоре – 27,5-28 гривен за доллар. Виктор Таран утверждает, что такая ситуация сохранится недолго.

Ситуация нестабильна, кризис еще не миновал, экономика пробуксовывает и пандемия коронавируса, вторая волна, скорее всего, также будет. Поэтому удержать курс гривны будет трудно и девальвация гривны также будет,

– заявил аналитик.

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В каких валютах лучше хранить деньги: советы эксперта

Традиционно считается, что для диверсификации рисков соотношение должно быть один к трем, утверждает Виктор Таран. Третью часть сохраняем в национальной валюте, еще третью часть – в долларах и еще одну часть – в евро.

Действительно, евро сейчас является более стабильной валютой, чем доллар, поэтому было бы логично разделить свои активы на четыре части, две из которых инвестировать именно в евро,

– рекомендует Таран.

Инвестиции в финансовые рынки – самое прибыльное вложение

При невысоких процентах на банковские депозиты, хранить деньги в финучреждениях – сегодня нецелесообразно. Сейчас выгоднее инвестировать на финансовых рынках, это позволит сохранить деньги от инфляции и нестабильной ситуации в экономике.

Чтобы получить стабильный и прибыльных портфель, лучше инвестировать в иностранную валюту, а также можно рассмотреть такие финансовые инструменты как драгоценные металлы и активы мировых компаний.

Итак, в период нестабильной экономической ситуации, специалисты Forex Club советуют хранить сбережения в разных валютах. А также вкладывать их в активы различных компаний. Тогда можно минимизировать риски на курсовых колебаниях и приумножить сбережения.