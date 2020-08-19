В какой валюте лучше хранить деньги в 2020: выбор Morgan Stanley
Американский доллар упал до двухлетнего минимума. Какая валюта пришла на смену доллару или он все еще сохраняет за собой роль безопасной валюты, читайте на Финансы 24.
Японская иена и швейцарский франк остаются относительно безопасными валютами, считают в Morgan Stanley. Однако инвестиционный банк выбрал американский доллар как безопасную валюту во втором полугодии 2020, пишет CNBC.
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Что происходит с долларом
Курс доллара упал до 27-месячного минимума во вторник по отношению к корзине основных валют мира. Таким образом индекс доллара достиг 92,477. Последний раз доллар был на этом уровне в мае 2018 года. В то же время фондовые рынки наоборот растут, в частности индекс S&P 500 поднялся до исторического максимума.
Мы ожидаем, что доллар США будет лучшей защитной валютой, особенно сейчас, когда низкие процентные ставки делают его более привлекательной валютой для финансирования операций carry trade,
– написали в Morgan Stanley.
Тем не менее, аналитики допускают определенные риски для доллара и внимательно наблюдают за ситуацией, готовы изменить прогнозы.
Доллар сначала выиграл от пандемии коронавируса, подскочив до 3,5-летнего максимума в марте, когда COVID-19 "пришел" в Америку и распространил страх среди инвесторов. Однако по мере того как инвесторы возвращались к другим активам, доллар падал относительно других валют.
Некоторые валютные стратеги заявляют, что политическая неопределенность в США, включая ситуацию с экономическим стимулированием, также вредит курса доллара.
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Чем дольше остается патовая ситуация в Вашингтоне, тем больше опасность того, что продажа долларов станет для многих выходом,
– пишет Борис Шлоссберг.
Альтернативы доллару
Несмотря на то, что иена и швейцарский франк остаются безопасными валютами, эта тенденция может измениться, считают аналитики Morgan Stanley. Процентная ставка Японии является отрицательной, что держит валюту ослабленной.