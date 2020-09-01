Акции Tesla как и капитализация рекордно растут. Компания объявила о намерении привлечь еще 5 миллиардов долларов в акциях, а Маск стал третьим самым богатым человеком мира.

Во вторник Tesla представила свою самую большую программу продажи новых акций как публичная компания, стремясь заработать на растущем интересе Уолл-стрит к производителю электромобилей. Хотят привлечь к 5 миллиардов долларов, сообщает Reuters.

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О соответствующем шаге компания заявила сразу после вступления в действие сплита акций "5 по 1". За этот год компания увеличила стоимость своих акций почти в 6 раз.



Акции Tesla с начала года выросли почти в 6 раз / Libertex

Что такое сплит акций?

Это увеличение количества акций корпорации, находящихся в обращении. Если в обращении в компании было 1 миллион акций, и сплит проводится по отношению 2:1, то в компании будет 2 миллиона акций, а каждый владелец 100 акций, будет обладать 200.

Для чего компании деньги

Tesla стремится массово расширить производство своих автомобилей и построить новые заводы рядом с Берлином и Остином (штат Техас). Компания также планирует запустить новые линейки транспортных средств, включая полу грузовик под названием Tesla Semi и ее футуристический Cybertruck.

Крейг Ирвин, аналитик Roth Capital Partners, сказал, что намерение компании увеличить капитал не стал неожиданностью.

Им будут нужны деньги на все объекты, которые они строят, и новые инициативы по росту,

– сказал Ирвин.

Десять крупнейших банков, среди которых Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citigroup Global Markets и Morgan Stanley, будут продавать акции компании.

Рыночная капитализация Tesla

С рыночной капитализацией, которая сейчас составляет около 465 миллиардов долларов, компания Tesla в июле стала крупнейшей автомобильной компанией в мире и способствовала увеличению состояния основателя компании Илона Маска. Сейчас они насчитывают около 115 миллиардов долларов, что ставит Маска на третье место богачей мира после Безоса и Гейтса.

Интересно, что в течение последнего года Маск неоднократно заверял инвесторов, что Tesla не нужно будет собирать больше денег на дорогие инициативы по расширению или платить долги.