Как карантин повлиял на доходы украинцев: НБУ представил финансовый отчет
Одним из последствий экономического кризиса 2020 года станет прекращение роста реальных доходов жителей Украины. В результате трехлетний период увеличения этого показателя завершился.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) с ссылкой на собственный "Отчет о финансовой стабильности".
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О чем свидетельствуют данные Нацбанка
Согласно отчету НБУ, весной 2020 года рост реального располагаемого дохода домохозяйств остановился. В апреле этого года реальная зарплата уменьшилась на 0,5%. Это произошло впервые с марта 2016 года.
В то же время, вырос объем социальной помощи населению: доплаты к пенсиям во время пандемии коронавируса ежегодная индексация пенсий. Однако это не повлияло положительно на доходы населения, сообщают в НБУ.
Негативным фактором для доходов Украинской стало падение зарплаты трудовых мигрантов. В марте 2020 году этот показатель в долларовом эквиваленте снизился на 9% г/г, хотя в течение последних четырех месяцев (до марта) наблюдался прирост.
График взят из финансового отчета НБУ
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В финансовом отчете НБУ указано, что в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов населения прекратится. Опасения второй волны коронавируса негативно скажется на восстановлении рабочих мест.
В НБУ сообщают, что рост зарплат после снятия карантина маловероятен. Ведь еще до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживало увеличение рентабельности.
Что нужно знать о зарплате в Украине
- Средняя номинальная зарплата штатного работника того или иного предприятия, учреждения или организации Украины в апреле 2020 года составляла 10 430 гривен, что на 8,9% меньше по сравнению с мартом этого года – 11 446 гривен.
- Половина украинцев потеряли часть своих доходов в период карантина. Одним из самых распространенных в Украине негативных последствий карантина является общее уменьшение доходов домохозяйств, о чем отметил каждый второй опрошенный (52%).