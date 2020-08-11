Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что американская экономика нуждается в более жестком карантине, чем в прошлый раз, если США хотят победить пандемию коронавируса.

Власти США должны ввести карантин "для всех граждан, кроме действительно важных рабочих" сроком до шести недель. Об этом Кашкари вместе с Майклом Т. Остерхолмом, профессором и директором Центра инфекционных исследований и политики заболеваний при Университете Миннесоты написал в статье для американского издания The New York Times, сообщает CNBC.

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Почему мартовский карантин был неэффективен: объяснение экспертов

По словам Кашкари и Остерхолма, мартовская изоляция, введена после того, как коронавирус превратился в пандемию, была недостаточно жесткой. Это привело к тому, что США отстали от других стран в вопросе сдерживания распространения COVID-19.

То, что мы пережили, выглядит как разминка перед гораздо более серьезной катастрофой. Чтобы изоляция была эффективной, она должна быть максимально полной и строгой. Если мы не захотим принять такие жесткие карантинные меры, то, вероятно, еще до того, как вакцина станет доступной, следует ожидать еще большую смертность от коронавируса. В результате экономика страны будет восстанавливаться медленнее, бизнес еще больше пострадает, а уровень безработицы будет только расти,

– говорится в статье для The New York Times.

Кашкари и Остерхолм заявили, что все предыдущие усилия властей по сдерживанию распространения пандемии не были строгими, поскольку в США и дальше ежедневно фиксируются 17 новых случаев за сутки на 100 000 человек. В то же время, более 160 000 смертей связаны с COVID-19.

Если мы будем действовать агрессивно, то созданный нами потенциал поддержит восстановление экономики, как это происходит в других странах. В результате дети смогут беспроблемно заниматься в школе, а граждане США - лично проголосовать в ноябре. Нет компромисса между здоровьем и экономикой, потому что и то и другое сейчас зависит от вируса. История строго осудит нас, если мы потеряем эту спасательную для жизни и экономики возможность поступить правильно в этот раз,

– говорится в статье Кашкари и Остерхолма.

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Основные потери США во время пандемии коронавируса

Во время первого введения карантина закрытия предприятий различных сфер привело к потере около 20 млн рабочих мест. Только половина из них удалось восстановить в процессе перезапуска экономики США. Конгресс вмешался в процесс экономического восстановления, из-за чего государственный долг вырос на 3 трлн долларов до 26,5 трлн долларов.

Меры сдерживания коронавируса, введенные властями США, снизили экономическую активность в стране, из-за чего ВВП во втором квартале 2020 года снизился на 32,9% в пересчете за полный год.