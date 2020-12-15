Автор популярной книги "Богатый папа Бедный папа" прогнозирует, что цена биткоина может двигаться в направлении 50 тысяч долларов, и поощряет людей покупать криптовалюту сейчас.

Прогноз для биткоина

Роберт Кийосаки советует инвесторам и сторонникам криптовалюты покупать биткоин, пока тот не пересек отметку в 20 тысяч долларов. Ведь по мнению автора его цена может взлететь до 50 тысяч долларов в следующем году.

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Об этом Кийосаки написал на своей странице в Twitter, за которой следят 1,4 миллиона человек, сообщает Coinlist.

Рад, что купил биткоин. Следующая остановка на 50 тысячах долларов. Волна институциональных денег придет в 2021 году. Покупайте, пока дешевле 20 тысяч долларов. Если вы упустили биткоин, покупайте серебро ... Яркое будущее ждет золото, серебро, биткоин и предпринимателей,

– написал Кийосаки.

Почему цена биткоина будет расти

Популярный финансист считает, что приток средств институциональных инвесторов станет катализатором, который подталкивает цену биткоина к 50 тысяч долларов.

MicroStrategy, Square и Guggenheim за последние несколько месяцев инвестировали в рынок биткоина миллионы долларов. К тому же такие миллионные вливания на рынок криптовалют – только начало.

Какая цена биткоина сейчас

Цена биткоинов была стабильной, несмотря на недавний откат. Криптовалюта потеряла более 1000 долларов в неделю и торговалась в районе 18 тысяч долларов, но цена восстановилась в течение выходных и сейчас торгуется на уровне 19 150 долларов.

Если биткоин удержится на этом уровне, то в ближайшее время может пересечь следующие точки сопротивления: 19500 и 19800 долларов, считают аналитики.

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Не биткоином единственным

Роберт Кийосаки также оптимистично оценивает другие активы, такие как золото и серебро. Он поощряет инвесторов приобрести эти активы, поскольку их цена может вырасти в течение ближайших месяцев.