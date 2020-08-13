Из-за ухудшения отношений между Китаем и США в КНР боятся, что ее отрежут от глобальной долларовой системы. Какие это будет иметь последствия, читайте на Финансы 24.

Различные сценарии последствий финансовой войны между Китаем и США обсуждают уже довольно долго. Но именно сейчас худший из сценариев – блокировка Китая от доллара – стал возможным, пишет Reuters.

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Миссия "усилить юань"

Через эти угрозы в Китае раздаются призывы к усилению национальной валюты юаня. Таким образом, хотят уменьшить свою зависимость от американского доллара.

Некоторые экономисты даже распространили идею в будущем поставить цену на экспортную вакцину от COVID-19 в юанях, а не долларах, чтобы обойти расчет в них.

Интернационализация юаней ранее была бы полезной. Теперь она становится необходимой,

– сказал экономист Шуанг Дин.

Эксперт добавил, что угроза финансового "разъединение" Китая и США становится актуальной. Хотя полное отделение двух крупнейших мировых экономик маловероятно, администрация Трампа настаивает на частичной развязке ключевых областей, связанных с торговлей, технологиями и финансовой деятельностью.

Вашингтон уже начал это делать, введя запрет по отношению к китайским программам TikTok и WeChat. Ожидается, что накануне выборов 3 ноября напряжение усилится.

Широкая финансовая война уже началась ... самые смертельные тактики еще не применяются,

– заявил экономист Ю Йондинг.

Экономист добавил, что при наихудшем сценарии, США конфискует американские активы в Китае. Он назвал американских лидеров "экстремистами", из-за чего такой сценарий вполне вероятен.

Инвесторам приготовиться

Аналитики отмечают, что любой шаг Вашингтона отрезать Китай от долларовой системы или продаже большой части американской задолженности может угрожать финансовым рынкам и нанести ущерб мировой экономике.

Старший аналитик Фанг Синхай, заявил, что Китай является уязвимым к американским санкций, и он должен сделать "раннюю" и "реальную" подготовку.

Мы должны мысленно подготовиться к тому, что США могут выгнать Китай из системы расчетов с долларом,

– сказал экономист Гуан Тао.

Сейчас в Китае пытаются расширить торговлю юанями и поставить эту валюту в приоритете при инвестировании. Однако, пока эти действия выглядят слабыми.

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Китай должен интернационализировать свою валюту, но этому могут помешать страны, которые как и США, осуждают действия Китая по Гонконгу (речь идет о законе о национальной безопасности) и сокрытии коронавируса.

В первом квартале доля юаней в мировых валютных резервах превысила 2%. В июне он также обогнал швейцарский франк, став пятой наиболее часто используемой валютой для международных платежей, с долей 1,76%, сообщает SWIFT.