Четыре из пяти транзакции в Китае приходятся именно на мобильные платежи, о чем свидетельствуют данные первого отчета China Fintech. Таким образом, азиатская страна находится на пути к тому, чтобы стать первой в мире безналичной экономикой.

Исследование China FinTech демонстрирует последние тенденции и будущий вектор развития одной из крупнейших экосистем финансовых технологий – китайской, пишет Finextra.

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Китай – мировой FinTech-регион

Согласно данным исследования, 87% китайских пользователей используют финтех-услуги. Так, объем рынка мобильных платежей в 2019 году в стране составил 29 триллионов долларов.

Кроме того, Китай готов открыть собственную финансовую систему иностранным пользователям. Поэтому страна планирует запуск первой в мире национальной виртуальной валюты. В результате сектор финансовых технологий государства может оказать серьезное влияние на мировой финансовый рынок.

Последние FinTech-инновации Китая

Народный банк Китая объявил о запуске электронных платежей в цифровой валюте (DCEP) до конца 2020 года.

(DCEP) до конца 2020 года. Ant Group, дочерняя компания холдинга Alibaba, готовится к крупнейшему за всю историю IPO. В результате китайский рынок IPO может установить новый исторический максимум, увеличившись до 503 миллиардов юаней, по данным Bloomberg.

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Как будет развиваться FinTech в Китае: прогнозы

В Китае довольно развитые мобильные платежи. На сегодня они составляют более половины стоимости всех безналичных платежей страны.

В отчете China Fintech указано и об огромном потенциале роста онлайн-управления капиталом.

Как ожидают аналитики, реальные инвестиционные активы в Китае увеличатся с 23 триллионов долларов в 2019 году до 42 триллионов долларов до 2025 года. Согласно прогнозам, через пять лет с помощью китайских онлайн-платформ будет инвестировано 10 триллионов долларов.

Также китайском рынке прогнозируют настоящий бум такой сферы, как InsurTech. Сегодня страховые выплаты онлайн в регионе составляют только 8% от общей рыночной стоимости, поэтому эту индустрию ждет долгий путь развития. Однако, согласно различным аналитическим оценкам, именно сфера InsurTech Китая догонит и даже опередит США в середине 2030-х годов. В результате КНР станет крупнейшим рынок страхования мира.

Эксперты убеждены, что пандемия коронавируса, которая изменила платежные привычки потребителей, только ускорит рост FinTech-индустрии Китая. Этот фактор позволит превратить азиатскую страну в первое в мире безналичное общество.