В Китае с помощью лотереи определили людей, которым раздали цифровые деньги на сумму в 1,5 миллиона долларов. Зачем это сделали, читайте на Финансы 24.

Власти китайского города Шэньчжэнь начали выдавать более 10 миллионов юаней (1,49 миллиона долларов) в рамках испытаний новой цифровой валюты. Об этом пишет The Guardian.

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Что известно о программе

Почти 2 миллиона человек захотели принять участие в программе. Но отобрали только 50 000 случайным образом. Счастливчики получили "красный пакет" стоимостью 200 юаней (примерно 30 долларов), чтобы потратить их в 3800 торговых точках в районе Луоху.

Участники должны загрузить официальное цифровое приложение Renminbi, которое еще не доступно для общего пользования, чтобы получить валюту для покупок в течение этой недели.

Зачем вводят цифровую валюту

Власти Шэньчжэня заявили, что последнее испытание цифровой валюты было направлено на стимулирование потребительских расходов. Это будет способствовать экономическому восстановлению Китая после пандемии коронавируса.

В апреле несколько городов, включая Шэньчжэнь, начали пробное внедрение цифровых валют в местную валютную систему, включая выплату заработной платы государственным служащим.

Валюта поддерживается Государственным китайским Народным банком Китая и является частью правительственного плана перейти к безналичному обществу. Цифровые валюты значительно легче контролировать, чем бумажные деньги. Цифровые платежи в Китае уже являются широко распространенной и все более важной частью потребительской экономики, в основном с помощью программ, управляемых технологическими фирмами TenCent и AliPay.

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Представитель Народного банка Китая Фан Ифэй заявил в понедельник на конференции финансовых служб, среди возможных методов транзакций является сканеры штрих-кода и распознавания лица.