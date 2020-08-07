Вопреки ожиданиям экономистов, экспорт Китая вырос, а импорт наоборот уменьшился. Почему так, читайте на Финансы 24.

Китайский экспорт в долларах в июле увеличился на 7,2%, а импорт упал на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Генеральной таможенной администрации страны, сообщает CNBC.

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Что прогнозировали экономисты

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что экспорт в долларах упадет на 0,2% по сравнению с прошлым годом, тогда как импорт вырастет на 1%.

В июне экспорт в долларах Китая увеличился на 0,5% по сравнению с годом назад, а импорт вырос на 2,7% за тот же период.



Импорт и экспорт Китая

В июле торговое сальдо Китая было положительным и составило 62,33 миллиарда долларов против 42 миллиардов, которые прогнозировали экономисты. Профицит торговли в Китае в июне составил 46,42 миллиарда долларов.

Почему экспорт растет

Несмотря на пандемию коронавируса, что снизила мировой спрос, экспорт из Китая продолжает расти. Это частично связано с прыжком в экспорте медицинских товаров в первой половине года.

В значительной степени стабильность экспорта Китая связана с поставками масок, медицинских изделий и оборудования для дома,

– написал экономист Мартин Расмуссен.

Расмуссен заявил, что в дальнейшем Китай будет демонстрировать еще лучшие результаты в связи со стимулированием экономики. Эксперты Китая также считают, что внешний спрос будет восстанавливаться. Правда, отмечают, что спрос на медицинские товары может быть временным.

Отношения Китая и США

Существенной угрозой остается неопределенность в отношениях с США. Высшие должностные лица обеих стран планируют пересмотреть на следующей неделе выполнения первой фазы своей торговой сделки.