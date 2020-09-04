Пандемия повлияла на рынок автомобилей по всему миру, в том числе и в Китае. Как кризис повлиял на спрос и что прогнозируют дальше, читайте на Финансы 24.

Ожидается, что китайский автомобильный рынок, крупнейший в мире, вырастет, но не сильно в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил ведущий орган автопромышленности страны, пишет Reuters.

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Следующие пять лет станут ключевым периодом трансформации и модернизации отрасли,

– заявил Ли Шаохуа, руководитель Китайской ассоциации автомобильных производителей (CAAM).

CAAM прогнозирует, что продажи автомобилей в Китае достигнут около 27,75 миллиона автомобилей в 2025 году, по сравнению с 25,77 миллиона единиц в 2019 году.

Хотя продажи выросли за последние месяцы, CAAM прогнозирует, что они упадут примерно на 10% в течение всего 2020 года, поскольку пандемия COVID-19 сильно ударил по рынку в начале года.

Крупнейшие компании автопроизводителей в Китае

Китайскими традиционными производителями автомобилей "большой четверки" являются SAIC Motor, Dongfeng, FAW и Chang'an. Среди других производителей автомобилей также Geely, Beijing Automotive Group, Brilliance Automotive, Guangzhou Automobile Group, Great Wall, BYD, Chery и Jianghuai (JAC).