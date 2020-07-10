Валюта – это не только инструмент для хранения денег, но и возможность заработать. Как знать, когда нужно купить, а когда продать доллар, евро или другую иностранную валюту, читайте на Финансы 24.

При покупке/продаже валюты всегда нужно иметь валютную стратегию и придерживаться ее. Об этом рассказал финансист, партнер iplan.ua Василий Матий на вебинаре "FinUpDate Выпуск 10 Инвестиции без границ и при любом шторме", пишет finance.ua.

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Как выбрать: продавать или покупать

Эксперт заявил, что валютная стратегия заключается в том, что наши сбережения и инвестиции должны быть распределены в разных валютах в некоторых пропорциях.

Принимая решение покупать валюту или продавать, мы должны не реагировать на сигналы рынка, пытаясь постоянно следить за ним и угадать его направление. Лучше руководствоваться фактами – какую часть нашего валютного портфеля занимает та или иная валюта или актив,

– заявил он.

Соответственно, если какая-то валюта начинает занимать гораздо большую часть портфеля, чем часть, которую мы определили в нашей стратегии, то стоит продавать переоцененной валюты в пользу недооцененной, чтобы сохранить этот статус-кво.

Диверсификация или "не клади все яйца в одну корзину"

Принцип диверсификации следует применять не только к валютам, но и к другим активам. Если вы хотите быть инвестором, то всегда следует распределять свои инвестиции между различными акциями, металлами и т.д. или даже разными активами.

В таком случае вы минимизируете для себя риски потерять деньги, а шанс на успех возрастет в несколько раз.