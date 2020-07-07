Инвесторы в биткойн не собираются отказываться от актива даже на фоне экономических проблем в мире.

С середины мая криптовалюта биткойн движется в границах между 8 900 до 10 000 долларов, не давая инвесторам понять, в какую сторону пойдет, пишет NewsBTC.

В течение этого времени биткойн не смог пересечь этих двух границ, чтобы показать отрицательный или положительный тренд и был менее волатильным, чем обычно. Однако инструмент "Линии Болинджера" прогнозирует высокую волатильность вскоре.

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Что такое Линии Болинджера

Это тип статистической диаграммы, характеризующий цены и изменчивость финансового инструмента или товара со временем, используя формульный метод, предложенный Джоном Боллингера в 1980-х годах.



Другими словами это инструмент технического анализа финансовых рынков отражает текущие отклонения цены акции, товара или валюты



Прогноз "Линии Боллингера" / TradingView

Инвесторы держат биткойн и все больше людей присоединяется к группе с уверенностью, что биткойн таки пойдет положительным трендом и даст большой рост.

Владельцы биткойнов продолжают переходить к позиции "hodl"

Даниэль Ферраро, директор по маркетингу в IntoTheBlock, подтвердил, что количество биткойн-"ходлеров" растет в течение последних двенадцати месяцев. Ходлеры – это те, кто держит биткйон свыше 1 года. Слово происходит от неправильно написанного английского слова "hold", что означает "держать".

Даже после глобальных финансовых потрясений, вызванных пандемией, которая только нарастает, количество постоянных сторонников биткойнов растет.

Количество ходлеров биткойнов достигла 20 миллионов, или примерно две трети всех на рынке, кто имеет биткйон. Аналогично, примерно 60% оборота на рынке биткойнов принадлежит ходлерам со средним сроком содержания криптовалюты 4,7 года,

- сказал Ферраро.

Количество инвесторов, которые держат биткойн, растет / IntoTheBlock

Биткойну прогнозируют рост

Анализируя поведение биткойна за последние 4 месяца, аналитики прогнозируют его рост до 11 500 долларов в ближайшее время. Индикатор TD sequential (показатель, который идентифицирует переломный момент в ценовой тенденции актива или индекса) в течение 3 дней сигнализирует о "покупке".

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Индикатор TD sequential индикатор TD sequential / TradingView

Если же аналитики ошиблись в своих прогнозах и биткойн пересечет не верхний предел в 10 000 долларов, а нижний в 8 900, то следует ожидать подальшего падения биткойна к 7 700 долларов.