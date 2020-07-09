Валюта будущего: популярный транспортный сервис Китая протестует цифровой юань
Китайский транспортный конгломерат DiDi собирает специальную целевую команду для разработки и внедрения на своей платформе тестовой версии криптовалюты Центрального банка Китая.
Компания наладила стратегическое партнерство с Учебно-исследовательским институтом цифровой валюты Народного банка Китая (НБК), сообщает Coindesk с ссылкой на слова пресс-секретаря DiDi. Цель этого сотрудничества – ускорить внедрение системы электронных платежей в виртуальной валюте DCEP.
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Что предусматривает проект по внедрению цифровой валюты DCEP
Рабочая группа DiDi разрабатывать и реализовывать пилотный проект платежной системы с использованием цифровой валюты DCEP.
Сотрудничество транспортной компании с финансовым регулятором Китая - одно из главных достижений предприятия. DiDi сможет наладить связь онлайн и оффлайн секторов китайской экономики.
Пока детали пилотного проекта не сообщают. Однако инициатива может стать одним из первых реальных применений государственной криптовалюта Китая. Ведь DiDi предоставляет услуги такси, аренда автомобилей и велосипедов, а также является сервисом по доставке для более 500 млн пользователей страны.
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Кто еще примет участие в тестировании государственной криптовалюты Китая
- В апреле этого года стало известно, что сеть кофеен Starbucks и фастфуд McDonald's вошли в список 19 заведений питания и розничных магазинов, которые будут принимать участие в тестировании государственной криптовалюты Китая в одном из районов страны Сюнане.
- Еще одним участником пилотной программы китайского центрального банка стал Agricultural Bank of China. Финучреждение даже начало тестировать интерфейс платежной системы национальной цифровой валюты.
- В то же время, в мае этого года руководитель НБК И Ган сообщил, что у регулятора нет конкретного плана по запуску цифрового юаня.