Китайский транспортный конгломерат DiDi собирает специальную целевую команду для разработки и внедрения на своей платформе тестовой версии криптовалюты Центрального банка Китая.

Компания наладила стратегическое партнерство с Учебно-исследовательским институтом цифровой валюты Народного банка Китая (НБК), сообщает Coindesk с ссылкой на слова пресс-секретаря DiDi. Цель этого сотрудничества – ускорить внедрение системы электронных платежей в виртуальной валюте DCEP.

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Что предусматривает проект по внедрению цифровой валюты DCEP

Рабочая группа DiDi разрабатывать и реализовывать пилотный проект платежной системы с использованием цифровой валюты DCEP.

Сотрудничество транспортной компании с финансовым регулятором Китая - одно из главных достижений предприятия. DiDi сможет наладить связь онлайн и оффлайн секторов китайской экономики.

Правительство КНР стремится поддерживать развитие секторов реальной экономики с помощью инновационных финансовых сервисов.

Пока детали пилотного проекта не сообщают. Однако инициатива может стать одним из первых реальных применений государственной криптовалюта Китая. Ведь DiDi предоставляет услуги такси, аренда автомобилей и велосипедов, а также является сервисом по доставке для более 500 млн пользователей страны.

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Кто еще примет участие в тестировании государственной криптовалюты Китая