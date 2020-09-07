Семейные публичные компании, акции которых размещены на бирже, в течение первых шести месяцев 2020 года примерно на 300 пунктов превзошли предприятия других сфер по возрастанию собственной рыночной стоимости.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные исследовательского института Credit Suisse (CRSI). По информации организации, семейный бизнес продемонстрировал лучшие показатели во всех регионах и секторах экономики.

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Семейный бизнес в условиях пандемии

В CRSI отметили, что пандемия коронавируса имела сильное влияние на рост мировых фондовых рынков. Однако семейные компании имеют ряд защитных факторов, благодаря которым они могут демонстрировать высокие результаты своей деятельности даже в периоды рыночной напряженности.

CRSI провел опрос 200 семейных компаний и обнаружил, что они меньше обеспокоены своим будущим, чем несемейные предприятия. В период пандемии они также реже временно увольняли своих сотрудников и больше внимания уделяли социальной политике.

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В исследовательской организации также отметили, что рост выручки семейных компаний с 2006 года более чем на 200 базисных пунктов превысил показатель других компаний.

В исследовании отмечается, что семейные компании демонстрируют более высокие результаты в сфере защиты окружающей среды, социального и корпоративного управления (ESG).