Коронавирус в Европе прогрессирует: как на это реагируют мировые фондовые рынки
В понедельник, 21 сентября 2020 года, мировые фондовые индексы упали на фоне роста количества больных коронавирусом. В частности, Франция, Испания и Великобритания сообщили о тысячах новых случаев COVID-19, установленных на протяжении выходных.
Такие неутешительные данные вызвали опасения на рынках относительно возникновения второй волны коронавируса, которая может привести к введению более жесткого карантина, сообщает Markets Insider.
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Больше всего упали европейские фондовые индексы после крупнейшей вспышки за последние недели. В частности, в Великобритании зафиксировали 899 новых случаев, во Франции – более 10 000, а в Испании – более 14 000.
Как изменились основные фондовые индексы Европы
- Немецкий DAX опустился на 2,5%.
- Британский FTSE 100 упал на 2,9%.
- Индекс широкого рынка Euro Stoxx 50 снизился на 2,3%.
Кроме того, курс евро тоже упал по отношению к доллару США.
Новый скандал на рынке Европы
Региональный фондовый индекс еще больше снизился из-за масштабного падения стоимости акций европейских банков. Ценные бумаги ведущих финучреждений Европы резко подешевели из-за сообщения о том, что они скрывали высокие суммы подозрительных транзакций в течение почти двух лет.
- Акции HSBC упали на 4,4%, достигнув 25-летнего минимума.
- Ценные бумаги британского банка Standard Chartered опустились на 4,2%.
- Активы Deutsche Bank потеряли 5,7% на момент открытия сессии торгов в понедельник, 21 сентября.
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Ситуация на фондовом рынке США
Главные фондовые индексы США – Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq 100 – опустились на уровне 1% -1,4%. Таким образом, падение рынка, которое наблюдается на протяжении последних трех недель, может продлиться еще на этой неделе.
С большой надеждой ожидая новостей об успехах в разработке вакцины от коронавируса, инвесторы еще больше разочаровались, когда представители компании AstraZeneca заявили, что клиническое тестирование их препарата остановлено.
Напряженная геополитическая ситуация
В субботу, 19 сентября, в Министерстве торговли Китая выступили с обращением, в котором они обвинили Соединенные Штаты в буллинге.
Если США будут настаивать на своем, Китай будет вынужден принять меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний,
– говорится в сообщении министерства, которое опубликовало издание The Guardian.
В частности, здесь говорится о решении президента США Дональда Трампа касательно американского бизнеса видеосервиса TikTok. Однако в воскресенье Трамп таки "благословил" соглашение между китайской ByteDance, владелицей соцсети, и технологическим гигантом Oracle.