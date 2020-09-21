В понедельник, 21 сентября 2020 года, мировые фондовые индексы упали на фоне роста количества больных коронавирусом. В частности, Франция, Испания и Великобритания сообщили о тысячах новых случаев COVID-19, установленных на протяжении выходных.

Такие неутешительные данные вызвали опасения на рынках относительно возникновения второй волны коронавируса, которая может привести к введению более жесткого карантина, сообщает Markets Insider.

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Больше всего упали европейские фондовые индексы после крупнейшей вспышки за последние недели. В частности, в Великобритании зафиксировали 899 новых случаев, во Франции – более 10 000, а в Испании – более 14 000.

Как изменились основные фондовые индексы Европы

Немецкий DAX опустился на 2,5%.

опустился на 2,5%. Британский FTSE 100 упал на 2,9%.

упал на 2,9%. Индекс широкого рынка Euro Stoxx 50 снизился на 2,3%.

Кроме того, курс евро тоже упал по отношению к доллару США.

По словам Джеффри Халли, старшего аналитика по рынкам в OANDA, новый локдаун в Европе, который могут ввести из-за новой волны коронавируса, "ухудшит ситуацию для инвесторов".

Новый скандал на рынке Европы

Региональный фондовый индекс еще больше снизился из-за масштабного падения стоимости акций европейских банков. Ценные бумаги ведущих финучреждений Европы резко подешевели из-за сообщения о том, что они скрывали высокие суммы подозрительных транзакций в течение почти двух лет.

Акции HSBC упали на 4,4%, достигнув 25-летнего минимума.

упали на 4,4%, достигнув 25-летнего минимума. Ценные бумаги британского банка Standard Chartered опустились на 4,2%.

опустились на 4,2%. Активы Deutsche Bank потеряли 5,7% на момент открытия сессии торгов в понедельник, 21 сентября.

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Ситуация на фондовом рынке США

Главные фондовые индексы США – Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq 100 – опустились на уровне 1% -1,4%. Таким образом, падение рынка, которое наблюдается на протяжении последних трех недель, может продлиться еще на этой неделе.

С большой надеждой ожидая новостей об успехах в разработке вакцины от коронавируса, инвесторы еще больше разочаровались, когда представители компании AstraZeneca заявили, что клиническое тестирование их препарата остановлено.

Испытания вакцины от коронавируса британско-шведского фармацевтического предприятия было временно остановлено после того, как одного из участников тестирования были госпитализированы. В частности, в волонтера диагностировали заболевание, вызывающее воспаление спинного мозга.

Напряженная геополитическая ситуация

В субботу, 19 сентября, в Министерстве торговли Китая выступили с обращением, в котором они обвинили Соединенные Штаты в буллинге.

Если США будут настаивать на своем, Китай будет вынужден принять меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний,

– говорится в сообщении министерства, которое опубликовало издание The Guardian.

В частности, здесь говорится о решении президента США Дональда Трампа касательно американского бизнеса видеосервиса TikTok. Однако в воскресенье Трамп таки "благословил" соглашение между китайской ByteDance, владелицей соцсети, и технологическим гигантом Oracle.