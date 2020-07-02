Экономическая последствия коронавируса стали ощутимыми для 69% украинцев. Кто-то начал экономить на еде, другие столкнулись с потерей работы.

С какими финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса столкнулись жители Украины – рассказывает 24 Канал с ссылкой на опрос, проведенный по заказу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Как COVID-19 повлиял на материальное положение украинцев

Согласно опросу, почти треть респондентов потеряли работу, более половины были вынуждены пользоваться деньгами со сбережений и экономить на продуктах питания.

Больше всего экономические последствия коронавируса на себе почувствовали такие категории населения:

жители сел и небольших городов;

работники промышленной отрасли;

домохозяйства с очень низким уровнем благосостояния;

семьи, в которых есть безработные.

Какие проблемы возникали в украинцев во время карантина

Как известно, с введением карантина обучения в учебных заведениях стало дистанционным, ряд компаний тоже перевели своих работников на удаленный режим работы. Поэтому при таких условиях главной необходимостью для полноценного обучения и работы всех членов семьи стал именно доступ к компьютеру и интернету.

Опросы ЮНИСЕФ говорит, что 16% украинцев испытывали недостаток гаджетов во время пребывания дома на карантине.

во время пребывания дома на карантине. 73% во время карантина ежедневно пользовались интернетом.

Наименее обеспеченные гаджетами являются жители сел и поселков городского типа, а услугами интернета меньше пользовались на западе Украины.

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Как и кому должно помогать государство во время кризиса? По мнению украинцев, во время экономического кризиса государство, прежде всего, должно помогать материально людям с инвалидностью, пенсионерам и семьям с детьми до 6 лет. Украинцы будут считать, что жизнь после карантина налаживается, если увидят повышение прожиточного минимума, зарплат и пенсий. Детали опроса Исследование проводилось в рамках всеукраинского опроса "Мнения и взгляды населения Украины" (Омнибус) в мае-июне 2020 года. Всего в рамках исследования было проведено 2000 интервью. Як і кому має допомагати держава під час кризи? На думку українців, під час економічної кризи держава, передусім, має допомагати матеріально людям з інвалідністю, пенсіонерам та сім’ям з дітьми до 6 років. Українці вважатимуть, що життя після карантину налагоджується, якщо побачать підвищення прожиткового мінімуму, зарплат і пенсій. На думку українців, під час економічної кризи держава, передусім, має допомагати матеріально людям з інвалідністю, пенсіонерам та сім’ям з дітьми до 6 років. Українці вважатимуть, що життя після карантину налагоджується, якщо побачать підвищення прожиткового мінімуму, зарплат і пенсій.

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