Коронавирус в США и прогноз МВФ касательно экономики: как отреагировали рынки акций в Европе
В четверг, 25 июня 2020 года, европейские фондовые рынки продемонстрировали различные биржевые значение после резкого падения накануне. Несмотря на это, потребительские настроения в Германии улучшились.
По данным Investing.com, немецкий фондовый индекс DAX вырос на 0,1%. Фьючерсы на французский CAC 40, в основном, никак не изменились, а британский FTSE 100 упал на 0,4%.
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Потребительские настроения улучшаются
Согласно данным немецкой исследовательской компании GfK, настроения потребителей крупнейшей экономики Европы, Германии, улучшились. В частности, этот показатель за июль составляет -9,6 по сравнению с предыдущими прогнозами, в которых говорилось о значении в -12. В июне такой показатель составлял вообще -18,6.
Внимание участников рынков будет приковано к результатам заседания Комитета по вопросам денежно-кредитной политики Европейского центрального банка. В рамках встречи запланировано принятие программы экстренных закупок для борьбы с коронавирусом на 600 млрд евро.
Падение фондовых рынков накануне: что стало причиной
В среду, 24 июня, основные европейские фондовые индексы снизились примерно на 3%. В настоящее время на Уолл-стрит тоже наблюдался худший день торгов за последние две недели: промышленный индекс Доу-Джонса опустился более чем 700 пунктов.
Триггером для такого резкого обвала на фондовых рынках стал прогноз Международного валютного фонда о снижении экономики в 2020 году. В МВФ заявили, что пандемия коронавируса нанесла больший вред мировой экономике, чем считалось ранее.
Еще одним фактором, который привел к стремительному падению фондовых индексов, является скачок случаев коронавируса в США, особенно в штатах, где были сняты ограничения досрочно. Губернаторы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута заявили, что жители штатов с высоким количеством заболевших COVID-19, которые прибывают с вышеназванных штатов, должны находиться на самоизоляции в течение 14 дней.
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Новости корпоративной сферы Европы
- Относительно корпоративных новостей, то в четверг, 25 июня, внимание инвесторов приковано к немецкому авиаперевозчику Lufthansa. Компания окончательно урегулировала отношения с профсоюзом пилотов, что сэкономит ей более 500 млн евро.
- Между тем, немецкий фармгигант Bayer согласился выплатить 10,9 млрд долларов по искам касательно гербицида под названием RoundUp, производителем которого он является. В частности, утверждается, что продукт компании является канцерогенным и вызывает рак.