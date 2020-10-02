В пятницу, 2 октября 2020 года, рисковые активы финансового рынка отличились падением. Нефть, валюты развивающихся стран, акции знизился в цене после сообщения, что в Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп обнаружили коронавирус.

Финансы24 разобрались, как изменилась стоимость рисковых активов сегодня после новости Дональда Трампа о болезни.

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Цены на драгоценные металлы

В пятницу утром стоимость декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркские биржи Comex снизилась на 0,17% (3,2 доллара), достигнув 1913,1 доллара за тройскую унцию.

на нью-йоркские биржи Comex снизилась на 0,17% (3,2 доллара), достигнув 1913,1 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро тоже подешевел, снизившись на 1,34% до 23,93 доллара за унцию.

Курсы валют

Доллар США начал падать в цене по отношению к иене, снизившись до 104,95 иены из 105,55 иены накануне. Еще до публикации в Twitter сообщения Дональда Трампа о подтверждении у него коронавируса американский доллар заметно укреплялся в паре с иеной.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Цены на нефть

Цены на нефть упали еще больше. В общем сырье эталонных марок подешевело почти до 3%.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 3,05% до 39,77 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 2,84% до 37,62 доллара за баррель.

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Фондовый рынок

На фоне новости о болезни Трампа ключевые европейские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные значения.