В Украине хотят открыть рынок виртуальных активов. Кроме законопроекту, готовятся внести изменения в Налоговый кодекс.

14 июля заместитель Министра цифровой трансформации Александр Борняков и президент Ассоциации "Блокчейн Украина" (БАУ) Михаил Чобанян подписали меморандум о совместной работе над внесением изменений в Налоговый кодекс, что откроет рынок виртуальных активов и заодно легализует криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба Министерства.

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Закон о виртуальных активах

В июне в Раде зарегистрировали проект закона №3637 "О виртуальных активах", который разработали совместно Минцифры, депутатское объединение Blockchain4Ukraine и БАУ. Его уже внесли в повестку дня.

Если после принятия профильного закона №3637 не внести изменения в Налоговый кодекс, это приведет не к открытию рынка, а к охоте на индустрию с различными трактовками налоговых обязательств. Поэтому Минцифры вместе с блокчейн-сообществом уже разрабатывает законопроект, который позволит эти изменения внести,

– отмечают в пресс служба.

Также меморандум предусматривает сотрудничество по:

️согласования с международными стандартами и рекомендациями по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма в отношении виртуальных активов;

️разработки государственной стратегии стимулирования развития сферы и создание инвестиционных условий для ведения бизнеса в Украине;

️создание концепции и условий транспарентности государственных процедур и развития инструментов общественного мониторинга;

️создание концепции внедрения технологии блокчейн в работу государственных реестров и институтов Украины.

В пресс-службе подчеркнули важность привлечения БАУ к работе над законом, ведь таким образом бизнес приобщается, а правовое поле не навязанное государством.