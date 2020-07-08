Криптовалюта Cardano выросла в цене, став 6 на рынке криптовалют по размеру капитализации. Причины читайте на Финансы 24.



Цена Cardano (ADA) выросла с 0,074 до 0,137 доллара, более чем на 85% всего за 10 дней. Эта криптовалюта обогнала Bitcoin SV и стала шестой крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации, пишет Cointelegraph.

Криптовалюта по рыночной капитализации / CoinMarketCap.com

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Три фактора, вероятно, вызвали интенсивный рост Cardano в течение последних 10 дней. Потенциальными катализаторами есть новая модернизация Shelley, благоприятная структура рынка и быстрый рост рынка децентрализованных финансов (DeFi).

Почему модернизация Shelley настолько важна для Cardano

Cardano отличается от известного всем биткойна. Его не майнят. Обновления Shelley превращает Cardano в действительно децентрализованный блокчейн, построенный на консенсусе Proof-of-Stake.

Анонсируют дальнейшую децентрализацию криптовалюты, отмечая, что когда модернизация Shelley завершится, то Cardano будет в 50-100 раз более децентрализованным, чем другие блокчейн сети.

Cardano перешла свою многолетнюю верхнюю границу

Почти два года криптовалюта не могла перейти границу в 0,107 доллара. Каждый раз, как криптовалюта приближалась к этой цене, она резко падала. Последний раз такое было в марте, когда криптовалюта обвалилась на 71%. Теперь ей удалось преодолеть эту отметку.

График цен Cardano

Благоприятная рыночная структура Cardano и отсутствие четкого уровня сопротивления выше 0,17 доллара, вероятно, привлекли внимание трейдеров.

Рост рынка DeFi

Рынок DeFi на Ethereum стремительно растет, превысив 2 миллиарда долларов общей стоимости. В своем недавнем твите основатель Cardano Чарльз Хоскинсон намекнул, что криптовалюта вскоре может стать ключевым игроком в пространстве DeFi.

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Блокчейн-сеть Cardano структурно достаточно эффективна для работы с масштабными программами DeFi. Если это случится, то Cardano снова возрастет в ближайшей перспективе.