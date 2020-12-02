Разработчик криптовалюта социальной сети Facebook – Libra association – провела ребрендинг. Организация хочет отстраниться от исходной модели, которую раскритиковали мировые регуляторы.

Консорциум Libra Association, который создала компания Facebook, сменил название на Diem Association, о чем сообщает пресс-служба проекта. В результате название криптовалюты Libra, которую планируют выпустить в январе 2021, изменилось на Diem.

Diem. A new name for a new day, when it’s easy, secure, and affordable to send money anywhere.



Together, we’re building a trusted, #innovative financial network for people and businesses around the world.



Come see our work: https://t.co/SKGuO1eagJ pic.twitter.com/grgtUUT3LL — Diem Association (@DiemAssociation) December 1, 2020

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Почему Libra сменила название

Исполнительный директор консорциума Стюарт Леви утверждает, что прежнее название – Libra – связано с ранними этапами создания проекта, который достаточно негативно оценили представители криптообщества и финансовые регуляторы. Поэтому специалисты организации резко изменили направление развития инициативы по созданию криптовалюты соцсети.

Новое название должно подчеркнуть обновленную и упрощенную структуру платформы. В названии использовано латинское слово "diem" – "день". Как известно, есть такое крылатое выражение Carpe diem, что переводится, как "используй момент, что имеешь сейчас", "лови момент".

Когда состоится запуск Diem? Консорциум выпустит стейблкойн Diem сразу после получения лицензии от Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии. В то же время, Стюарт Леви не назвал ориентировочные сроки запуска токена. Однако ранее издание Financial Times сообщало, что это должно произойти уже в январе 2021 года.

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