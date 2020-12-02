Уже не Libra: у криптовалюты Facebook изменилось название
Разработчик криптовалюта социальной сети Facebook – Libra association – провела ребрендинг. Организация хочет отстраниться от исходной модели, которую раскритиковали мировые регуляторы.
Консорциум Libra Association, который создала компания Facebook, сменил название на Diem Association, о чем сообщает пресс-служба проекта. В результате название криптовалюты Libra, которую планируют выпустить в январе 2021, изменилось на Diem.
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Почему Libra сменила название
Исполнительный директор консорциума Стюарт Леви утверждает, что прежнее название – Libra – связано с ранними этапами создания проекта, который достаточно негативно оценили представители криптообщества и финансовые регуляторы. Поэтому специалисты организации резко изменили направление развития инициативы по созданию криптовалюты соцсети.
Новое название должно подчеркнуть обновленную и упрощенную структуру платформы. В названии использовано латинское слово "diem" – "день". Как известно, есть такое крылатое выражение Carpe diem, что переводится, как "используй момент, что имеешь сейчас", "лови момент".
Когда состоится запуск Diem?Консорциум выпустит стейблкойн Diem сразу после получения лицензии от Управления надзора за операциями финансового рынка Швейцарии. В то же время, Стюарт Леви не назвал ориентировочные сроки запуска токена. Однако ранее издание Financial Times сообщало, что это должно произойти уже в январе 2021 года.
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Криптовалюта Facebook: что известно об этом активе
- В июне 2019 года Facebook объявила о начале тестирования Libra. Партнерами техгиганта стали 27 компаний, которые были объединены в некоммерческую организацию. Среди таких предприятий: Visa, Mastercard, Uber, eBay и Spotify.
- Проект криптовалюты столкнулся с резкой критикой со стороны ряда мировых финансовых регуляторов и даже политиков.
- В апреле 2020 года представители консорциума сообщили, что учли все опасения, связанные с токенами Libra, которые хотят привязать к корзине основных валют. Все страхи касаются того, что криптовалюта Facebook может создать конкуренцию национальным валютам. Поэтому ассоциация решила выпустить еще и токены, привязанные к конкретным валютам, например, к доллару или евро.
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