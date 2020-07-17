Несмотря на постоянную нехватку осведомленности в сфере, законодатели США уделяют этой отрасли значительно больше внимания, чем когда-либо, считают руководители нескольких торговых ассоциаций, ориентированных на криптовалюту.

Несколько ключевых лоббистов криптовалюты и блокчейнов в Вашингтоне подтвердили, что законодатели в США более детально изучают сферу криптовалюты со стороны регулирования, пишет Cointelegraph.

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Основатель и президент Палаты цифровой коммерции Перианна Боргинг отметила, что пандемия заставила Конгресс присмотреться к новым технологиям для денег.

Мы наблюдали огромное изменение отношения к технологии блокчейн в Конгрессе с момента начала распространения пандемии. К этой риторики присоединилось почти 180 человек. Пандемия заставила конгресс стать цифровым,

– рассказала Боргинг.

Исполнительной директор Ассоциации блокчейну Кристин Смит также отметила перспективные изменения, тем более что в прошлом году анонсированою Libra встретили "аллергической реакцией". Смит сказала: "Сейчас среди политиков существует консенсус относительно того, что модернизировать наши деньги является хорошей идеей, и это – прогресс".

Эксперты добавляют, что то, что 5-6 лет назад было гипотетическим, теперь становится возможным.

Изменят ли регулирования криптовалюты в США

Смит отмечает, что из-за выборов осенью, все другие вопросы в Конгрессе скорее на паузе. Но с другой стороны, люди, которые стоят у руля регулирования этой сферы, вселяют надежду на дальнейший прогресс.

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Боринг добавила, что законодателей просто нужно включить в этот мир криптовалюта.

Все помнят, когда они получили свой первый биткойн. Давайте сделаем это для Конгресса,

– сказала она.