В пятницу, 4 декабря 2020 года, Стив Возняк, сооснователя Apple, представил блокчейн-проект Efforce и токен WOZX. Всего за 4 дня цена криптовалюты продемонстрировала стремительный рост.

В частности, стоимость токена увеличилась сразу на 1250%, пишет РБК. В то же время, стоит отметить, что монеты WOZX добавили на криптовалютную биржу HBTC 3 декабря.

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Проект Efforce: что о нем известно

Это блокчейн-площадка, цель которой – помочь "зеленому" бизнесу реализовать решение по модернизации энергоснабжения. Компания Стива Возняка была зарегистрирована на Мальте еще в 2019 году и с тех пор функционировала в тестовом режиме.

Платформа имеет собственный токен WOZX. По замыслу основателей стартапа, пользователи будут покупать эту криптовалюта, а полученные за нее средства будут направлены на развитие проектов "зеленого" бизнеса.

Такой вид финансирования позволит компаниям внедрять решения, повышающие эффективность использования электроэнергии, что, в свою очередь, поможет бизнесу экономить деньги. Часть из этих средств будет направляться владельцам токена WOZX.

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Первые результаты торгов на бирже

За день до релиза, 3 декабря, токен WOZX добавили на криптовалютную биржу HBTC. С тех пор цена криптовалюта выросла на 1250% – с 0,1 доллара до 1,26 доллара за монету.

Криптовалюта также доступна и на децентрализованном площадке Uniswap. Однако на этой платформе торгуются одноименные токены-клоны WOZX.

Согласно информации официального блога Efforce, на этой неделе ожидается листинг на торговой площадке Bithumb Global.