Стив Возняк запустил блокчейн-проект и криптовалюту: токен подорожал на 1250% всего за 4 дня
В пятницу, 4 декабря 2020 года, Стив Возняк, сооснователя Apple, представил блокчейн-проект Efforce и токен WOZX. Всего за 4 дня цена криптовалюты продемонстрировала стремительный рост.
В частности, стоимость токена увеличилась сразу на 1250%, пишет РБК. В то же время, стоит отметить, что монеты WOZX добавили на криптовалютную биржу HBTC 3 декабря.
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Проект Efforce: что о нем известно
Это блокчейн-площадка, цель которой – помочь "зеленому" бизнесу реализовать решение по модернизации энергоснабжения. Компания Стива Возняка была зарегистрирована на Мальте еще в 2019 году и с тех пор функционировала в тестовом режиме.
Такой вид финансирования позволит компаниям внедрять решения, повышающие эффективность использования электроэнергии, что, в свою очередь, поможет бизнесу экономить деньги. Часть из этих средств будет направляться владельцам токена WOZX.
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Первые результаты торгов на бирже
За день до релиза, 3 декабря, токен WOZX добавили на криптовалютную биржу HBTC. С тех пор цена криптовалюта выросла на 1250% – с 0,1 доллара до 1,26 доллара за монету.
Криптовалюта также доступна и на децентрализованном площадке Uniswap. Однако на этой платформе торгуются одноименные токены-клоны WOZX.
Согласно информации официального блога Efforce, на этой неделе ожидается листинг на торговой площадке Bithumb Global.
Кто такой Стив Возняк?Это конструктор одного из первых компьютеров мира. В 1976 году Стив Возняк вместе со Стивом Джобсом основали Apple Computer. В 1985 году Возняк покинул пост вице-президента этой компании. Вместо этого он стал консультантом компании, за что получает символическую зарплату. Кроме того, Возняк владеет пакетом акций техгиганта.
После прекращения постоянной деятельности в Apple, он основал ряд других технологических компаний. Так, одним из которых было предприятие CL-9, которое занималась разработкой систем удаленного доступа для использования в бытовых компьютерах (просуществовало до конца 1989 года).
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