Криптовалюты или фондовый рынок: что перспективнее для инвестора
Каждый инвестор сталкивается с необходимостью выбора, который касается того или иного сегмента рынка. В то же время, как фондовый рынок, так и сфера криптовалюта предоставляют много интересных возможностей для накопления средств.
Как получить максимальную прибыль, когда фондовый рынок штормит, и о преимуществах сферы цифровых валют – узнайте в материале 24 канала.
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Разнонаправленное движение
В последнее время эксперты отмечают интересный тренд: котировки акций и основных криптовалют находятся в противоположном друг к другу направлении. Когда акции падают в цене, цифровые валюты, наоборот, растут.
Такая тенденция стала более выразительной в период пандемии коронавируса. Тогда фондовые индексы изо дня в день обновляли локальные минимумы, а криптовалюта, например, Bitcoin (BTC), напротив, резко выросли в цене.
Коррекция на фондовом рынке – что нужно знать?Это изменение курса акций в сторону, обратную тренду. В случае с обвалом фондового рынка США в марте 2020 года, коррекция определялась как 10-процентное снижение одного из основных американских фондовых индексов – как правило, S&P 500 или промышленного индекса Доу-Джонса – в пересчете за год. В частности, в этом году S&P 500 опустился более чем на 30% с марта по апрель. Однако уже в июне показатель полностью компенсировал потерянное и восстановил тенденцию роста.
Весомой причиной интереса участников рынка криптовалютами является ослабление американского доллара относительно основных валют. Это объясняется не только экономическими последствиями пандемии, но и монетарной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая удерживает ставки на рекордно низком уровне.
Перспективы криптовалютного рынка
Несмотря на то, что в последнее время криптовалютний и фондовый рынки могут демонстрировать разнонаправленную динамику, между ними сохраняется корреляция. Довольно часто ее можно увидеть в периоды затишья между знаковыми для обеих индустрий новостями.
На волне роста биткоинов другие криптовалюты также могут продемонстрировать положительную динамику. А это значит, что трейдеры смогут заработать на росте этих активов.
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Как зарабатывать на крипторынке: удобный сервис для трейдинга
Чтобы получить прибыль на криптовалютном рынке нужно учесть много факторов. Важным среди них является правильный выбор торговой платформы, которая должна быть стабильной, простой и удобной для криптотрейдинга. Одна из таких трейдинговых площадок – Libertex, которой пользуются более 2,2 миллиона трейдеров из более 120 стран мира.
Эта платформа имеет много международных наград. Она получила широкое признание как начинающих, так и профессиональных трейдеров. Среди ее ключевых преимуществ:
- удобный интерфейс;
- встроенные инструменты анализа рынка;
- актуальная лента новостей;
- возможность пройти короткое обучение в самом приложении.
Как стать успешным трейдером: с чего начать и к кому обратиться
Кроме выбора торговой платформы, важно выбрать правильный инструмент для вложения средств и направление сделки. Для этого нужно внимательно изучить ситуацию на рынке и спрогнозировать динамику котировок выбранного актива.
Если вы не хотите тратить много времени на это, тогда лучше обратитесь к профессиональным трейдеров, например, к экспертам Forex Club, которые имеют многолетний опыт торговли на рынке. Специалисты компании помогут вам выбрать наиболее удачный актив для получения прибыли и расскажут об особенностях торговли криптовалютами.
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