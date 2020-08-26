Каждый инвестор сталкивается с необходимостью выбора, который касается того или иного сегмента рынка. В то же время, как фондовый рынок, так и сфера криптовалюта предоставляют много интересных возможностей для накопления средств.

Как получить максимальную прибыль, когда фондовый рынок штормит, и о преимуществах сферы цифровых валют – узнайте в материале 24 канала.

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Разнонаправленное движение

В последнее время эксперты отмечают интересный тренд: котировки акций и основных криптовалют находятся в противоположном друг к другу направлении. Когда акции падают в цене, цифровые валюты, наоборот, растут.

Такая тенденция стала более выразительной в период пандемии коронавируса. Тогда фондовые индексы изо дня в день обновляли локальные минимумы, а криптовалюта, например, Bitcoin (BTC), напротив, резко выросли в цене.

Коррекция на фондовом рынке – что нужно знать? Это изменение курса акций в сторону, обратную тренду. В случае с обвалом фондового рынка США в марте 2020 года, коррекция определялась как 10-процентное снижение одного из основных американских фондовых индексов – как правило, S&P 500 или промышленного индекса Доу-Джонса – в пересчете за год. В частности, в этом году S&P 500 опустился более чем на 30% с марта по апрель. Однако уже в июне показатель полностью компенсировал потерянное и восстановил тенденцию роста.

Сегодня Bitcoin находится у отметки в 12 000 долларов, обновив максимум лета 2019 и дойдя 17 августа 2020 до уровня в 12400 долларов. В общем, с начала 2020 года цена Bitcoin выросла на 50%. Весомой причиной интереса участников рынка криптовалютами является ослабление американского доллара относительно основных валют. Это объясняется не только экономическими последствиями пандемии, но и монетарной политикой Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая удерживает ставки на рекордно низком уровне.