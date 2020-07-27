По состоянию на понедельник, 27 июля 2020 года, цены биткоина (BTC) и Ethereum активно растут. Капитализация рынка впервые с февраля превысила 300 млрд долларов.

Курс биткоина поднялся выше, чем 10 000 долларов за одну единицу криптовалюты, пишет РБК. По состоянию на 13:08 по киевскому времени понедельника, 27 июля, стоимость первой криптовалюта составляет 10 220, 27 доллара за один BTC.



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Как изменилась цена биткоина: последние данные

Однако цена монеты достигала и 10 300 доллара. Таким образом, в течение суток биткойн вырос на 5,5%. Объем торгов криптовалютой за последние 24 часа увеличился почти на 50% – до 24 млрд долларов. Доля BTC на рынке криптовалют составляет 61,4%.



Динамика цены биткоина / График Coinmarketcap

Альткоины тоже подорожали

В течение последних дней самый большой рост курса продемонстрировал Ethereum. За последние сутки курс криптовалюты увеличился на 7,2% и на сегодня, 27 июля, составляет более 324 долларов. Ранее Ethereum торговался на таком уровне в июне 2019 года.



Динамика цены Ethereum / График Coinmarketcap

Токен XRP (Ripple), напротив, продемонстрировал слабую динамику роста курса. Стоимость криптовалюты сейчас находится в "красной зоне". В частности, в течение суток XRP подешевел на 1,5% – до 0,215 доллара за одну единицу. Пока цена монеты не может достичь своей рекордной отметки в 0,235 доллара, установленной в феврале этого года.



Динамика цены XRP / График Coinmarketcap

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Что такое альткоины? Так называют все криптовалюта, кроме биткоина. Сегодня насчитывается более 3000 альткоинов. Самыми популярными являются Ethereum, Litecoin, Tether, XRP, Monero.

Финансовые показатели крипторинка

Среди 100 криптовалют по размеру рыночной капитализации самый большой прирост продемонстрировал токен Elrond – увеличился в сутки сразу на 38%.

– увеличился в сутки сразу на 38%. Рекордно подешевел альткоин Band Protocol : за сутки снизился на 17%.

: за сутки снизился на 17%. Капитализация криптовалютного рынке достигла 306 млрд долларов. Крупнейшим в этом году показателем общей стоимости крипторинка было число в 308 млрд долларов, установленное в феврале этого года.

Прогнозы аналитиков

На прошлой неделе аналитик Чарльз Эдвардс прогнозировал, что цена биткоина вырастет вдвое, как минимум. Однако это произойдет, если банки начнут вкладывать в криптовалюту собственные активы. Компании, в свою очередь, могут также инвестировать в цифровые валюты или использовать эти активы для хеджирования рисков.