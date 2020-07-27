Криптовалюты резко подорожали: как изменился курс биткоина и популярных альткоинов
По состоянию на понедельник, 27 июля 2020 года, цены биткоина (BTC) и Ethereum активно растут. Капитализация рынка впервые с февраля превысила 300 млрд долларов.
Курс биткоина поднялся выше, чем 10 000 долларов за одну единицу криптовалюты, пишет РБК. По состоянию на 13:08 по киевскому времени понедельника, 27 июля, стоимость первой криптовалюта составляет 10 220, 27 доллара за один BTC.
5 самых дорогих криптовалют / Список Coinmarketcap
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Как изменилась цена биткоина: последние данные
Однако цена монеты достигала и 10 300 доллара. Таким образом, в течение суток биткойн вырос на 5,5%. Объем торгов криптовалютой за последние 24 часа увеличился почти на 50% – до 24 млрд долларов. Доля BTC на рынке криптовалют составляет 61,4%.
Динамика цены биткоина / График Coinmarketcap
Альткоины тоже подорожали
В течение последних дней самый большой рост курса продемонстрировал Ethereum. За последние сутки курс криптовалюты увеличился на 7,2% и на сегодня, 27 июля, составляет более 324 долларов. Ранее Ethereum торговался на таком уровне в июне 2019 года.
Динамика цены Ethereum / График Coinmarketcap
Токен XRP (Ripple), напротив, продемонстрировал слабую динамику роста курса. Стоимость криптовалюты сейчас находится в "красной зоне". В частности, в течение суток XRP подешевел на 1,5% – до 0,215 доллара за одну единицу. Пока цена монеты не может достичь своей рекордной отметки в 0,235 доллара, установленной в феврале этого года.
Динамика цены XRP / График Coinmarketcap
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Что такое альткоины?Так называют все криптовалюта, кроме биткоина. Сегодня насчитывается более 3000 альткоинов. Самыми популярными являются Ethereum, Litecoin, Tether, XRP, Monero.
Финансовые показатели крипторинка
- Среди 100 криптовалют по размеру рыночной капитализации самый большой прирост продемонстрировал токен Elrond – увеличился в сутки сразу на 38%.
- Рекордно подешевел альткоин Band Protocol: за сутки снизился на 17%.
- Капитализация криптовалютного рынке достигла 306 млрд долларов. Крупнейшим в этом году показателем общей стоимости крипторинка было число в 308 млрд долларов, установленное в феврале этого года.
Прогнозы аналитиков
На прошлой неделе аналитик Чарльз Эдвардс прогнозировал, что цена биткоина вырастет вдвое, как минимум. Однако это произойдет, если банки начнут вкладывать в криптовалюту собственные активы. Компании, в свою очередь, могут также инвестировать в цифровые валюты или использовать эти активы для хеджирования рисков.