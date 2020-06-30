ВВП Великобритании падает быстрее, чем прогнозировали. За первый квартал отчитались 2,2% падения ВВП.

Экономика Великобритании сократилась всего с 1979 года. В начале 2020 году британцы и британский бизнес сократили свои расходы, будто экономика остановилась, передает Investing. Такое вызвал коронавирус и реакция правительством на него введением карантина.

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ВВП Великобритании падает

ВВП за первый квартал (январь-март) 2020 снизился на 2,2%, сообщает Управление национальной статистики (ОНС). Ранее различные эксперты в опросе Reuters сошлись на прогнозе в 2% падения. Таким образом реальность показала худшие показатели, чем могли прогнозировать эксперты.

Как Британия будет выходить из кризиса

Премьер-министр Борис Джонсон выложит свой план по ускорению восстановления экономики Великобритании позже во вторник, когда он пообещает ускорить 5 миллиардов фунтов (6,13 миллиарда долларов) инвестиций в инфраструктуру.

Экономика Великобритании может сократиться на 20% в первой половине 2020 года, Банк Англии заявил в начале этого месяца, когда полный эффект от закрытия нанес вреда большинстве секторам экономики в апреле-июне. Министерство внутренних дел заявило, что спад в экономике в этом году может быть худшим за три столетия.

Британцы мало тратят

Данные показали, что британцы начали очень мало тратять – меньше всего, начиная с 1950-х годов, когда эти данные начали вести.

Блокировка большинства предприятий 23 марта означала, что британцы не могли тратить, даже если хотели,

– заявил Томас Пью, британский экономист по вопросам капитального экономики.

Коэффициент сбережений домохозяйств вырос до 8,6% в первом квартале с 6,6% в конце 2019 года.

Ранее ONS подсчитал, что экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле с марта, но в последнее время наблюдаются некоторые признаки восстановления.



В ONS также заявили, что дефицит текущего счета Великобритании в первые три месяца 2020 увеличился больше, чем ожидалось.

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Дефицит платежного баланса – вечное беспокойство для инвесторов, поскольку он делает Британию зависимой от иностранного поступления наличности – вырос до 21,1 миллиарда фунтов (25,9 миллиарда долларов) в первом квартале, по сравнению со средним прогнозом 15,4 миллиарда фунтов в Reuters (опрос экономистов).