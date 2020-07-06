Деятельность в сфере услуг резко восстанавливается. В июне она почти достигла допандемичного уровня.

Сфера услуг возвращается к своим докарантинних уровней. Однако новые вспышки COVID-19 заставляют рестораны закрываться, что угрожает восстановлению, пишет Investing.

Интересно Тяжелый год для Трампа: коронавирус и Black Lives Matter снизили рейтинги президента

Как восстанавливается сфера услуг

Индекс непроизводственной активности

Институт управления цепью поставок (ISM) заявил в понедельник, что его индекс непроизводственной активности подскочил к показателю 57,1 в июне, самого высокого, начиная с лютогго. В мае показатель составлял 45,4. А самый низкий за осатнни 11 лет показатель был в этом апреля – 41,8.

О чем свидетельствует этот индекс

Если индекс превышает 50, это свидетельствует о росте сферы услуг, на которую приходится более двух третей экономической активности США. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что показатель вырастет до 48,9 в июне.

COVID-19 не дает экономике "выздороветь"

Новые вспышки COVID-19 в больших районах страны, включая густонаселенные Калифорнию, Флориду и Техас, не дают экономике видновиттися. Несколько штатов вернулись к более жестким карантинных мероприятий, повторно закрывая рестораны и бары.

Обратите внимание Золото и серебро растут в цене из-за падения доллара: что будет дальше

Индекс занятости в сфере услуг вырос до уровня 43,1 в июне по сравнению с 31,8 в мае. В апреле он составил 30 – меньше с 1997 года.