Сфера услуг в США стремительно восстанавливается: свидетельствует ли это о выходе из кризиса
Деятельность в сфере услуг резко восстанавливается. В июне она почти достигла допандемичного уровня.
Сфера услуг возвращается к своим докарантинних уровней. Однако новые вспышки COVID-19 заставляют рестораны закрываться, что угрожает восстановлению, пишет Investing.
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Как восстанавливается сфера услуг
Индекс непроизводственной активности
Институт управления цепью поставок (ISM) заявил в понедельник, что его индекс непроизводственной активности подскочил к показателю 57,1 в июне, самого высокого, начиная с лютогго. В мае показатель составлял 45,4. А самый низкий за осатнни 11 лет показатель был в этом апреля – 41,8.
О чем свидетельствует этот индекс
Если индекс превышает 50, это свидетельствует о росте сферы услуг, на которую приходится более двух третей экономической активности США. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что показатель вырастет до 48,9 в июне.
COVID-19 не дает экономике "выздороветь"
Новые вспышки COVID-19 в больших районах страны, включая густонаселенные Калифорнию, Флориду и Техас, не дают экономике видновиттися. Несколько штатов вернулись к более жестким карантинных мероприятий, повторно закрывая рестораны и бары.
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Индекс занятости в сфере услуг вырос до уровня 43,1 в июне по сравнению с 31,8 в мае. В апреле он составил 30 – меньше с 1997 года.
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