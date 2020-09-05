Фондовый рынок США стремительно растет. Однако не всегда восходящий тренд на финансовых рынках свидетельствует о хорошем состоянии экономики. Сегодня такую ​​тенденцию можно проследить на примере США, где хотя и увеличиваются основные биржевые показатели, однако экономика все еще медленно восстанавливается от последствий пандемии.

Финансы24 расскажут больше о современном состоянии американской экономики. Узнайте, почему украинцам важно знать о том, что происходит на рынке США, и как на этом можно заработать.

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Развитие экономики США влияет на другие страны мира

СМИ все чаще сообщают о том, что американский рынок акций демонстрирует уверенный рост. Может показаться, что успехи акций компаний США не касаются украинцев, но это не так.

Экономика США является одной из крупнейших в мире: ее доля в глобальном соотношении по разным оценкам составляет от 15% до 25%. К тому же, доллар является одной из мировых валют. Поэтому если в американской экономике вдруг начинаются какие-то проблемы, то очень быстро эти проблемы перенесутся и на другие страны. И Украина здесь не исключение.

Состояние экономики США и курс гривны: в чем взаимосвязь

Предприятия, особенно те, которые ориентированы на международное сотрудничество, почувствуют финансовые трудности. Это скажется на работниках, как этих компаний, так и тех, с которыми они сотрудничают. Национальная валюта Украины, как достаточно рисковый актив, может снизиться относительно других мировых валют. Причиной падения гривны может стать то, что мировые инвесторы будут пытаться от нее избавиться и обменять средства в более надежные активы.

Именно поэтому украинцам важно понимать, что происходит в США, и знать, как использовать ситуацию в американской экономике для того, чтобы сохранить и приумножить свои средства.



Зависимость гривны от доллара США / Фото Flickr

Что происходит с экономикой США?

Ситуация, которая касается экономики США, сегодня имеет противоречивый характер. С одной стороны, пандемия коронавируса вызвала падение основных экономических показателей.

Падение ВВП во втором квартале 2020 года составило рекордные 33%, а безработица выросла почти на 15%.

С другой стороны, американский фондовый рынок действительно покоряет исторические максимумы. Например, возьмем индекс широкого рынка S&P500, в который входят 500 крупнейших американских компаний. В сентябре 2020 года этот показатель превысил свой исторический максимум и достиг уровня в 3500 пунктов.

Аналогичную динамику демонстрирует и другой американский индекс – NASDAQ. В сентябре он установил очередной максимум, достигнув отметки в 12400 пунктов.

Кстати, если бы вы воспользовались уникальной функцией терминала Libertex – мультипликатором, и в середине марта 2020 годы вложили бы 1000 долларов в индекс S&P500 с мультипликатором 1:10, то в сентябре вы получили бы 5000 долларов дохода. Инвестировав в NASDAQ при таких условиях, ваш заработок составил бы 7000 долларов.

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Экономика падает, фондовый рынок растет: в чем причина

Рынки растут из-за того, что американский финансовый регулятор, Федеральная резервная система (ФРС) США, держит базовые процентные ставки на рекордно низких уровнях.

С одной стороны, это позволяет банкам предоставлять выгодные кредиты с низкой процентной ставкой реальному сектору экономики, то есть бороться с последствиями пандемии коронавируса.

С другой стороны, значительная часть средств идет на фондовый рынок, где банки спекулятивно покупают акции в надежде на рост их стоимости. Именно эти действия и подталкивают биржевые индексы вверх, раздувая "пузырь" на американском фондовом рынке.



Биржевые торги / Фото Pixabay

Что делать жителям Украины?

Чтобы не только сохранить, но и приумножить свой капитал, важно не только понимать, куда движется экономика ведущих стран мира, но и знать, как этим воспользоваться. Благодаря современным технологиям, использовать новые возможности финансовых рынков и получать прибыль может каждый.

Что для этого нужно:

Зарегистрируйте, откройте и пополните счет в торговой платформе Libertex.

После этого вам останется только выбрать правильный инструмент и соответствующий момент времени для вложения средств. Например, можно инвестировать в один из уже упомянутых индексов – S&P500 или NASDAQ. Если эти биржевые показатели продолжат расти, вы сможете получить высокий доход.

Сервис Libertex доступен как в виде веб-приложения, так и как программа для операционных систем iOS и Android. Поэтому вы можете оперативно управлять своим капиталом, даже не выходя из дома. Сегодня это приобретает особое значение, поскольку рано или поздно "пузырь" на фондовом рынке США может лопнуть, и важно иметь быстро отреагировать на изменяющуюся ситуацию.

В приложении Libertex вы можете вкладывать средства в более 200 различных финансовых инструментов, среди которых: акции и фондовые индексы, металлы и энергоносители, валюты и криптовалюта. А это значит, что если фондовый рынок США начнет снижаться, вы сможете быстро инвестировать в стабильные активы, например, золото или серебро, которые традиционно используются для сохранения капитала.

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Как выбрать финансовые инструменты и лучшее время для инвестиций?

Все это можно сделать в торговом терминале Libertex. В нем есть целый "арсенал" инструментов технического анализа, с помощью которых можно проанализировать динамику котировок, а также лента новостей и торговые сигналы, благодаря которым вы сможете выбрать лучшее время для совершения сделки.

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