Куда вложить деньги, чтобы не только их не потерять, но и заработать? Этот вопрос волнует многих, хотя однозначного ответа здесь нет. В то же время важно понимать, что инвестиционные решения и их эффективность зависят от ряда факторов.

Одним из них является срок вложения средств или, как еще говорят, горизонт инвестирования. В зависимости от вашего возраста, горизонт будет разным. Как эффективно инвестировать – узнайте в материале 24 канала.

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Куда вложить деньги в 20 лет?

Если вы переступили рубеж в 20 лет, но вам еще не исполнилось 30-ти, перед вами открыто много возможностей. Вы можете выбрать любую профессию и изменить ее несколько раз, вложить деньги в более рискованные активы или попробовать создать собственный бизнес. Одним словом, с 20 до 30 лет вы вполне можете позволить себе рисковать, а срок ваших инвестиций может быть довольно длительным.

Овладеть профессией трейдера

Вложения в образование имеют долгий срок окупаемости. Вы не сразу заработаете столько, чтобы компенсировать все, что потратите на вашу новую специальность. Однако если хотите овладеть прибыльной профессией, тогда этот вариант вам подойдет. Ведь трейдинг является одним из перспективных образовательных направлений. Это занятие не только позволит работать в режиме онлайн с любого места, где есть интернет, но и может принести вам хороший доход.

Криптовалюты

В мире существуют сотни разных криптовалют. Их стоимость сильно колеблется, поэтому эти активы относят к довольно рискованных финансовых инструментов. Однако они могут увеличить ваш капитал в десятки раз, если правильно в них инвестировать.

Особое внимание здесь следует обратить на правила управления капиталом и распределить собственные вложения на разные криптовалюты. Это позволит минимизировать риски и максимизировать прибыль.

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Куда вложить деньги в 30 лет?

Если вам от 30 до 40 лет, тогда следует более взвешенно подходить к формированию инвестиционного портфеля.

Научиться правильно инвестировать

Умение инвестировать является одним из ключевых навыков успешных людей, потому что это один из способов получения пассивного дохода. Научившись правильно инвестировать, вы сможете сформировать инвестиционный портфель, который будет приносить вам прибыль без вашего непосредственного участия. Вкладывать деньги в различные активы и управлять своим капиталом вы сможете в дистанционном режиме. А это значит, что вам не придется ходить на работу, чтобы зарабатывать. Это особенно важно в период пандемии коронавируса.

Акции

Акции ведущих мировых компаний являются выгодным инструментом для вложения средств. В долгосрочной перспективе акции дают возможность получить высокий доход при умеренном риске. Во время вложения денег в акции следует выбирать крупные компании, бизнес которых вам понятен (кстати, именно такого принципа придерживается всем известный Уоррен Баффет). Также вы можете инвестировать в экономику отдельных стран, вложив деньги в такие фондовые индексы, как S&P500, DAX, FTSE, NASDAQ.



Инвестиции в акции международных компаний / Фото Pixabay

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Куда вложить деньги в 40 лет?

После 40 лет вам следует сосредоточиться на самых рискованных финансовых инструментах, чтобы сформировать максимально устойчивый портфель.

Изучить финансовую грамотность

В этом возрасте критически важным является формирование финансовой подушки безопасности, которая поможет вам пережить кризисные периоды. Чтобы не только сохранить свои деньги, но и получить возможность приумножать их, вам следует овладеть основами финансовой грамотности. Это позволит вам не ошибиться при выборе актива и направления для максимально безопасного и выгодного вложения средств.

Валюты и драгоценные металлы

Инвестиции в мировые валюты, например, в доллары и евро, являются самым простым и более привычным способом сохранения денег для жителей Украины. В то же время, при необходимости вы всегда можете использовать какую-то часть из ваших вложений для экстренных нужд без особых потерь.

Драгоценные металлы, в свою очередь, являются традиционным способом сохранения средств среди международных инвесторов. Во всех кризисных ситуациях стоимость драгоценных металлов растет. Поэтому инвестиции в эти активы позволят вам сохранить средства в периоды нестабильности.

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Как правильно инвестировать?

Вложить деньги в криптовалюту, инвестировать в акции, валюты или металлы можно с помощью торговой платформы Libertex. Программа содержит 250 финансовых инструментов, с помощью которых можно как сформировать эффективный инвестиционный портфель, так и реализовать наиболее прибыльную торговую стратегию.

Платформа доступна в виде веб-приложения, а также мобильного приложения для операционных систем iOS и Android. Это означает, что вы сможете вкладывать средства и торговать на финансовом рынке в режиме онлайн, даже не выходя из дома.

Овладеть навыками профессионального трейдера, научиться инвестировать и овладеть финансовой грамотностью вам помогут специалисты Forex Club. Эксперты с многолетним опытом успешной работы на финансовых рынках научат вас эффективно управлять капиталом, сохранять и приумножать деньги.

Изучение рынка откроет для вас новые возможности. Вы сможете увеличить ваш доход, сформировать финансовую подушку безопасности, а также обеспечить источник пассивного заработка,

– сказал Виктор Таран, трейдер аналитик Forex Club.