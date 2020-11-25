В кризисный период многие переживают за свое финансовое положение. И это не удивительно. Многие компании и целые отрасли экономики страдают от последствий распространения коронавируса. Но есть способы выйти из кризиса с прибылью, а не потерями.

В материале Финансов 24 рассказываем какие сферы могут принести доход в период кризиса.

Избежать негативных финансовых последствий кризиса поможет источник дополнительного дохода. Одним из таких способов являются инвестиции.

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Почему нужно инвестировать

Каждый сталкивался с таким традиционным способом сохранения средств, как банковский депозит. Однако это далеко не самый выгодный способ вложения средств.

Почему депозит невыгоден

Ставки по депозитам достаточно низкие и часто не покрывают инфляцию. Если вы храните средства в национальной валюте, вы можете столкнуться с риском резкого роста курса доллара или евро.

В результате даже положив деньги на депозит, вы не можете быть уверены в том, что получите стабильный доход.

Однако есть и другой способ заработать – инвестирование в различные финансовые инструменты, такие как акции известных мировых компаний, фондовые индексы, драгоценные металлы, энергоносители и тому подобное. Вложение денег в подобные активы позволяет получить хороший доход, не зависящий от низких ставок в банках, курса национальной валюты, а также ситуации в мире.

Куда лучше вкладывать деньги сейчас?

Как известно, кризис – это не только негативные явления, но и новые возможности. В случае с инвестированием, это ваша возможность получить дополнительный доход на резком росте или снижении активов отдельных компаний или целых отраслей. Какие же отрасли пользуются спросом в период кризиса?

Одной из наиболее популярных сфер в период пандемии коронавируса стали компании, предоставляющие различные онлайн-сервисы и, в первую очередь, онлайн-коммуникации. Рост их популярности произошел потому, что в период пандемии большое количество людей начали отдавать предпочтение онлайн-коммуникации личным встречам. На этом фоне спрос на подобные услуги существенно вырос, что положительно сказалось на стоимости акций компаний.

Для примера возьмем мессенджер Slack. Акции этой компании в середине марта 2020 стоили около 17 долларов, а в первых числах июня они достигли уровня в 40 долларов. То есть если бы вы вложили 1000 долларов в акции этой компании, то за 2,5 месяца вы получили бы 2350 долларов.

Еще одним примером являются акции популярного мессенджера Snapchat. В середине марта они стоили 8,5 долларов, а в конце ноября – 44 доллара. То есть при вложении 1000 долларов ваш доход бы составил более 5000 долларов. Согласитесь неплохой результат?



Акции Snapchat с марта по ноябрь 2020 / Libertex

Еще одной популярной отраслью в период пандемии стала сфера онлайн-развлечений. Например, особой популярностью стали пользоваться услуги компаний, предоставляющих потоковое видео, такие как Netflix. Также существенно увеличилось количество пользователей социальных сетей, таких как Facebook. Это привело к тому, что с середины марта 2020 по ноябрь акции Facebook выросли почти в 2 раза (с 140 долларов до 270 долларов), а Netflix – более чем в 1,5 раза (с 300 долларов до 480 долларов). При грамотных инвестициях эти компании могут приносить стабильный доход. Главное – успеть использовать возможности, которые возникают.

Как начать инвестировать

Начать инвестировать и получать доход от ваших вложений довольно просто. Для этого не нужно иметь специальное образование или иметь большой капиталом. Все что нужно сделать – это выбрать торговую платформу, которая предоставит вам соответствующие возможности.

Одной из лучших торговых платформ, которые позволяют эффективно инвестировать в акции крупных мировых компаний, фондовые индексы, валюты и другие активы – это Libertex. Libertex доступен как в виде веб-приложения, так и в виде приложений для операционных систем iOS и Android. Это означает, что вы можете управлять своими инвестициями, буквально не вставая с дивана.

Кроме того, эта платформа имеет широкие возможности для проведения анализа финансовых инструментов, встроенную ленту новостей, а также службу поддержки, которая работает в режиме 24\7. Все что нужно сделать для того, чтобы вложить средства – это открыть и пополнить торговый счет, а также выбрать необходимый финансовый инструмент. После этого вам останется только ввести сумму, которую вы хотите инвестировать, и выбрать направление вашей сделки – "в рост" или "в снижение".

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