Криптовалюта безвозвратно изменили представление о личных финансах и ведении бизнеса. Поэтому у нее стало еще больше поклонников и, как следствие, больше тех, кто на ней зарабатывает.

Где лучше купить биткоин, как свести комиссию за покупку к минимуму и о рисках, связанных с криптомонетами, – читайте в материале Финансов24.

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Как купить биткоин с минимальной комиссией

Есть несколько способов покупки криптовалюты, которые полностью отличаются между собой.

Через обменники

Самый простой способ купить криптовалюта – это обменники. Обычно, там можно приобрести самые популярные цифровые активы. Оплатить монеты там можно разными способами: картой, с помощью платежной системы или по телефону.

В интернете чаще всего рекомендуют покупать биткоины в онлайн-обменниках. Преимуществом часто называют возможность конвертировать цифровые деньги в любую валюту.

Однако этот метод имеет недостатки:

обменников очень много и сложно угадать, какой из них честный;

большинство таких систем работают в ручном режиме и на процесс обмена можно потратить несколько часов;

требуют ряд формальностей и детальной информации о пользователе.

Цена перевода в обменников часто выше, чем у бирж: от 1-3% до 15%.

Через биржу

Покупка криптовалюты через биржу происходит сложнее, чем через обменник и здесь нельзя купить биткоин с помощью платежной карты. Однако это именно тот вариант, который позволяет свести к минимуму комиссию.

Покупка долларов

Криптовалюту с самой маленькой комиссией можно купить только за доллары. Поэтому следует выбрать момент, когда курс гривны поднялся. Для этого можно использовать Украинская международную валютную биржу (УМВБ), на сайте которой не только есть инструменты обмена валют, но и удобно отслеживать колебания курса. Это важный момент, который частично отвечает на вопрос, как купить биткоин с минимальной комиссией.

Перевод долларов на счет биржи

Валютные переводы позволяют экономить деньги. Прежде всего при переводе комиссии банк-отправитель взимает около 1%.

Далее, после зачисления средств на биржевой счет с депозита списывает комиссию банк-получатель – от 20 до 50 долларов.

Сумма потерь может составить около 5%.

Однако при выборе "правильных" партнеров и соблюдения ряда правил, вы можете найти, где купить биткоин с минимальной комиссией.

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Сводим комиссию к минимуму

Сначала выберите, на какой бирже вы хотите купить криптовалюту. В частности, следует выбирать те платформы, где можно осуществить бесплатный депозит. Хорошим вариантом в этом плане является CEX.

Узнайте в своем банке, на каком тарифе можно осуществлять валютные переводы без комиссии. Если таковых нет, то узнавайте, какой тариф берет самую меньшую комиссию. Если придется платить больше, чем 0,5% – это пустая трата средств.

Чтобы банк-получатель не списывал с вас комиссию, не указывайте при переводе, что используете банк-корреспондент. Это необязательно, средства дойдут в любом случае.

При переводе нужно прикрепить документ, обосновывающий отправления средств. Образец документа можно скачать здесь.

Покупка с рук

Это самый опасный способ покупки криптовалюты. Причиной является большое количество аферистов, которые пытаются нажиться на доверии. Одним из способов гарантировать себе безопасность есть использование сервиса localbitcoins. Если на этом ресурсе у продавца хороший рейтинг, шанс потерять деньги минимальные. Но не стоит идти на высокие риски в поисках, где выгодно купить биткоин.

Другие варианты покупки криптовалюты

Также существует вариант покупки через банкомат и терминал. Однако это пока малодоступна вещь: по данным сервиса CoinATMRadar, в мире насчитывается 4000 биткоин-банкоматов. В Украине таких пока только 15: в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе. В таких терминалах можно использовать только наличные, которые вы перечисляете на кошелек с автоматической конвертацией в криптовалюте.



Покупка биткоинов в криптобанкомате / Фото Flickr

Где взять кошелек и хранить валюту

Надежный электронный кошелек – залог успешной работы с криптовалютами.

Виды криптовалютных кошельков:

Онлайн-кошельки – ключи размещаются на удаленных серверах. Здесь можно не только открывать несколько кошельков для различных криптовалют, но и проводить операции конвертирования, торговать на биржах, рассчитывать комиссии во встроенных калькуляторах.

– ключи размещаются на удаленных серверах. Здесь можно не только открывать несколько кошельков для различных криптовалют, но и проводить операции конвертирования, торговать на биржах, рассчитывать комиссии во встроенных калькуляторах. Браузерные – программы, которые сделаны в виде расширений для браузеров Chrome и Firefox. Имеют минималистичный дизайн, удобное и приятный для визуального восприятия.

– программы, которые сделаны в виде расширений для браузеров Chrome и Firefox. Имеют минималистичный дизайн, удобное и приятный для визуального восприятия. Офлайн-кошельки – они бывают или десктопные (ключи криптовалют хранятся на жестком диске вашего компьютера в специальной программе) или аппаратные (ключи на отдельном носителе, похожем на флешку).

– они бывают или десктопные (ключи криптовалют хранятся на жестком диске вашего компьютера в специальной программе) или аппаратные (ключи на отдельном носителе, похожем на флешку). Приложения для смартфонов – удобные, когда нужно совершать быстрые и небольшие транзакции.

– удобные, когда нужно совершать быстрые и небольшие транзакции. Электронный кошелек на бумажном носителе – печать QR-кода, который содержит ссылки на уникальный ключ-код монет. Плдходят для тех, кто не доверяет электронике.

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Законно ли покупать биткоины в Украине?

Эмиссия криптовалюты децентрализованная, ограничена и автоматизирована, все расчеты проводятся анонимно, а сделки даже в самые отдаленные уголки мира могут занимать считанные секунды. Конечно, это предполагает отсутствие многих проблем, которые есть у современной банковской системы.

Несмотря на корень "валюта", криптомонеты в Украине не соответствуют законодательному определению валюты. Поэтому ваши биткоины никак не регулируются нормами Национального банка.

Криптовалюта в Украине является законной только по одному правилу: "разрешено все, что не запрещено".

Криптовалюта в разных странах:

США – биткоины считаются не валютой, а имуществом.

Канада – криптомонеты считают товаром.

Великобритания – криптовалюту можно использовать даже для покупки пива в пабе и продуктов в магазине.

Япония – за биткоин здесь можно даже купить облигации и оплатить аренду жилья.

Риски криптовалют

Криптовалюта, как и обычные деньги, имеют риски связанные с возможностью их потери.

Вредоносные программы

Первые из них создали еще во времена, когда появлялись первые системы электронных платежей (WebMoney, QIWI и другие). Теперь существуют их аналоги, которые адаптировали к рынку криптовалют.

Самые распространенные способы кражи криптомонет:

программы-вымогатели – после активации блокируются все файлы или даже возможность пользоваться компьютером. За разблокировку нужно перечислить деньги вымогателям;

– после активации блокируются все файлы или даже возможность пользоваться компьютером. За разблокировку нужно перечислить деньги вымогателям; вирусы – работают в фоновом режиме и похищают информацию из буфера обмена, скриншоты, зашифрованные адреса валют и закрытые ключи. Примером такого есть Bitcoin Find and Recover 1.x - троянский вирус, маскирующийся под инструмент восстановления криптовалют. Его обнаружила команда безопасности KuCoin в мае этого года;

– работают в фоновом режиме и похищают информацию из буфера обмена, скриншоты, зашифрованные адреса валют и закрытые ключи. Примером такого есть Bitcoin Find and Recover 1.x - троянский вирус, маскирующийся под инструмент восстановления криптовалют. Его обнаружила команда безопасности KuCoin в мае этого года; фальшивые ссылки – аферисты создают фальшивые сайты, которые идентичны настоящим биржам криптовалют. Отличные у них только две вещи – ссылки и невозможность получить криптовалюту после перевода средств;

– аферисты создают фальшивые сайты, которые идентичны настоящим биржам криптовалют. Отличные у них только две вещи – ссылки и невозможность получить криптовалюту после перевода средств; фишинг – в основном это массовые фейковые рассылки, которые пытаются получить пароли и логины пользователей. Часто «фишеры» маскируются под администрацию сайтов.

Чтобы уберечь свои деньги, нужно придерживаться нескольких правил: использовать надежный антивирус, проверять все адреса и не переходить по подозрительным ссылкам.

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Хакерские атаки

Кибератаки – вторая по масштабности проблема в мире криптовалют.

Биткоин-кошельки и большие суммы, которые находятся в обращении на торговых площадках, давно привлекают воров. Криптовалютные биржи неоднократно страдали от взлома и закрывались из-за банкротства. Примером жертвой таких кибератак является MapleChange, которая навсегда прекратила существование в 2018 году.

Я скептически отношусь к любой идеи, которая якобы сможет решить проблему безопасности. По моему мнению, ни одна технология или механизм не способны защитить криптовалюту от хакерских атак и махинаций,

– считает Тайлер Мур, доцент кафедры кибербезопасности университета Tulsa.

Уменьшить риск потери валюты можно выбрав криптовалютную биржу, которая имеет хорошую репутацию. Чем лучше биржа, тем больше средств там вкладывают в безопасность.



Биткоин скам / Фото Flickr

Крах рынка виртуальных денег

Возможность резкого падения ценности криптовалюты – это именно то, чем чаще спекулируют в разговорах о них.

Не существует никаких гарантий, что стремительный рост в определенный момент не обернется столь же стремительным спадом. Хотя и вероятность мала, возможно возвращение "к нулю". Цены криптовалют изменчивы, что подтверждает высокая волатильность, поэтому резкое снижение курса может спровоцировать практически любой политический или экономический фактор.

Хотя такой риск возразить полностью нельзя, ожидать его тоже не стоит, поскольку предпосылок к этому не было.

Что делать с криптовалютами дальше?

Есть немало способов пользования криптовалютами, кроме обычного хранения средств. Это как пассивные, так и активные способы заработка. Из активных эффективным является трейдинг, то есть торговля, однако у него есть ряд плюсов и минусов. Если у вас есть желание им заниматься, нужно хорошо ознакомиться со спецификой и получить навыки профессионального трейдера.