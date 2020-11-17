Криптовалюта – один из наиболее перспективных активов сегодня. В условиях кризиса биткойн и другие криптовалюты привлекли к себе еще больше внимания благодаря своей высокой доходности.

В материале Финансов 24 рассказываем где можно быстро и надежно купить криптовалюту, чтобы заработать.

Полезно Пассивный доход: какие есть дополнительные источники заработка для украинцев

В условиях нестабильной мировой экономики традиционные финансовые инструменты становятся менее популярными, что приводит к падению цены на них. Однако стоимость цифровых валют растет на фоне роста их популярности. Это делает криптовалюту замечательным инструментом для заработка. При этом, каждый кто обдумывает инвестирования в крипторинок, задумывается над тем, где купить криптовалюту.

Как купить криптовалюта

Онлайн-кошелек и криптообменник

Криптовалюту можно приобрести через онлайн-кошелек. Этот вариант является самым простым, потому что для него достаточно просто зарегистрироваться на том или ином сервисе. В онлайн-кошельки можно приобрести практически любую цифровую валюту за фиатние деньги – доллар, евро и другие. Все операции проводятся мгновенно и вам не нужно разбираться в тонкостях проведения криптовалютних соглашений.

Покупка цифровых валют через кошелек – это достаточно удобный и надежный способ. Однако у него есть существенный минус – достаточно высокие комиссии сервисов. Чаще всего комиссии при покупке через кошелек "съедают" значительную часть прибыли при частом совершении операций с криптовалютой.

Еще один вариант – покупка криптовалюты через обменный пункт или платежные системы, которые пополняются с банковских счетов. Это тоже простой и безопасный способ приобрести криптовалюта. Однако в нем есть такой же недостаток, как и при покупке цифровых валют через онлайн-кошельки – высокие комиссии.

Покупка у других людей

В начале криптовалютной эры этот способ был одним из самых популярных. В то время еще не было надежных и проверенных временем сервисов по приобретению цифровых валют. Поэтому покупка у других людей пользовалась большой популярностью. Однако сегодня этот способ – скорее пережиток прошлого, поэтому у него больше минусов, чем плюсов.

Почему не стоит покупать у других людей:

Покупка криптовалюты в других людей, например, по объявлению в интернете, это один из самых ненадежных и рискованных способов. Вероятность того, что вы попадете на мошенников и в итоге останетесь без денег, очень высока. Вам потребуется достаточно много времени для того, чтобы найти надежного продавца и совершить сделку. Курс, по которому вы приобретете криптовалюта "с рук" вполне вероятно будет невыгодным.

Криптобиржи – надежность и удобство

На первый взгляд, может показаться, что покупать криптовалюту на бирже это сложно и долго. Но в реальности биржи криптовалют сегодня это очень удобные и главное, безопасные площадки, которые позволяют быстро и надежно проводить операции с любыми цифровыми активами.

Чтобы приобрести цифровые валюты через криптовалютные биржи, достаточно пройти простую процедуру регистрации и пополнить счет любым удобным для вас способом. Конечно, биржи взимают комиссии за свои услуги, например, ввод или вывод средств. Однако эти комиссии существенно ниже, чем в описанных выше способах.

Во многих криптовалютных бирж есть свои мобильные приложения для телефонов. Это означает, что вы можете вложить средства в ту или иную криптовалюту, буквально не вставая с дивана.

Как выбрать криптобиржу?

Чтобы получить максимальную прибыль от вложений в криптовалюту, нужно выбрать надежную и удобную криптовалютную площадку. Одной из таких криптовалютных бирж является StormGain. Она уже зарекомендовала себя как надежная биржа цифровых валют среди криптовалютных энтузиастов по всему миру. Кроме того, в StormGain есть приложение для операционных систем iOS и Android, что позволяет удобно осуществлять операции с цифровыми активами.

Одним из важных преимуществ StormGain является то, что вы можете не только приобрести криптовалюту за доллары или евро, но и получить ее бесплатно. Это возможно с помощью специального майнингового приложения StormGain. Все что нужно делать – это просто раз в 4:00 заходить на сайт площадки. Таким образом вы сможете заработать до 0,0318 биткоина в день, просто регулярно активируя майнер площадки. А по курсу на 16 ноября это 14500 гривен. Согласитесь, это неплохая прибавка к вашим активам!

Интересно Самые известные трейдеры современности: кто эти люди и как повторить их успех

Начните зарабатывать на криптовалюте прямо сейчас вместе с StormGain!