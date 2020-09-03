Австралийская валюта с марта резко возросла по отношению к американскому доллару. В чем причина и при чем здесь Китай, читайте на Финансы 24.

Австралийский доллар поднялся примерно на 28% с момента достижения минимума несмотря на рецессию, пишет CNBC.

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Что происходит с австралийская долларом

В марте австралийский доллар упал до годового минимума – 0,57 американского доллара. Все из-за кризиса, которая привел к фактической остановке экономики.

Несмотря на слабые экономические перспективы страны, валюта начала укрепляться в течение последних нескольких месяцев и на этой неделе достигла уровня в 0,74 доллара США. Это двухлетний максимум.



AUD / USD в течение последних 2 лет / Libertex

Эрик Нельсон, валютный стратег Wells Fargo, довольно оптимистично смотрит на австралийскую валюту и надеется, что она "будет продолжать расти".

Он считает, что причина роста австралийской валюты – в восстановлении экономики Китая, который первым пострадал от пандемии, но быстро восстановился.

Китай и Австралия: где связь

Австралия и Китай имеют тесные торговые связи, поэтому экономика Австралии в большой степени зависит от состояния экономики Китая, а затем и австралийский доллар, объясняет эксперт.

Теперь, когда Китай возобновил свои промышленные мощности, Австралия имеет куда экспортировать железную руду, уголь и сельскохозяйственные товары.

Однако между странами возникла напряженность. Ранее Австралия призвала провести глобальное расследование происхождения коронавируса, ведь оказалось, что Китай длительное время скрывал это.

С тех пор Китай принял жесткие действия в отношении импорта из Австралии. Он ввел тарифы на ячмень из страны, приостановил импорт говядины и предупредил своих студентов пересмотреть обучение в Австралии.

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Угрозы для австралийская доллара

Не все оптимистично относятся к австралийскому доллару. В частности, макростратегий Майяк Мишра, считает, что показатель ВВП, а именно его падение, свидетельствуют о длительном выходе страны из кризиса.

Если в первом квартале Австралий еще не претерпела значительных потерь дл экономики – 0,3% падения ВВП, то во втором квартале падение составило 7%.