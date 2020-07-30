Согласно данным аналитического сервиса Glassnode, 93% биткоинов (BTC), которые находятся в обращении, были куплены дешевле, то есть еще до резкого роста стоимости криптовалюты. Другими словами – владельцы монет могут зафиксировать прибыль, если сейчас продадут свои активы. Кроме того, аналитики прогнозируют рост цены биткоина.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения платформы Glassnode.

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Во вторник, 28 июля, биткоин впервые с августа достиг значения выше 11 000 долларов. По состоянию на четверг, 30 июля, цена криптовалюты находится на уровне 10 951,19 доллара за один BTC.

$BTC's break above $11,000 has lead to a sharp increase in the on-chain supply in profit.



Currently almost 93% of the circulating #Bitcoin supply is in a state of profit – the highest level in over a year.



Chart: https://t.co/ol3yKrNfcK pic.twitter.com/2OT3iMReaS — glassnode (@glassnode) July 28, 2020

При каких условиях биткоин будет расти: прогнозы аналитиков

Возможно, в ближайшее время положение инвесторов улучшится еще больше. Так, по прогнозам аналитика Амстердамской фондовой бирже Михаэля ван де Поппе, биткоин ожидает рост до 15 000 долларов. Однако для такого роста криптовалюте надо преодолеть так называемый порог сопротивления, сформированный на уровне 11 200-11 700 долларов за BTC.

$BTC #BITCOIN



New range is probably defined.



The whole breakout surprised me with the speed (regardless of being bullish).



Last hurdle before $15,000 is this area between $11,200-11,700.



I think we'll settle down -> next round of altcoins. pic.twitter.com/ksvYdnR76e — Crypto Michaël (@CryptoMichNL) July 28, 2020

Однако не следует заблаговременно радоваться, поскольку биткоин может как вырасти в цене, так и опуститься, утверждает Поппе. Если стоимость цифровой валюты не сможет пересечь границу в 11 200-11 700 долларов, тогда стоит ждать коррекции до 10 700 долларов. Такой уровень поддержки должен предотвратить дальнейшее снижение цены криптовалюта до 10 100-10 300 долларов за одну единицу актива. Хотя здесь тоже все неоднозначно.

$BTC #BITCOIN



Basically, one of the scenarios.



Wouldn't be a surprise to hit $11,600 and tap the highs one more time.



One more dip on altcoins & then market reverses.



Losing $10,700 = $10,100-10,300 test and more fireworks on altcoins. pic.twitter.com/0Zc7Rd8a8w — Crypto Michaël (@CryptoMichNL) July 28, 2020

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Аналитик портала Livebitcoinnews Чанкая Джиндал тоже поддерживает сценарий с подорожанием биткоинов. По мнению эксперта, курс криптовалюты будет расти, если не опустится ниже, чем 10 300 долларов. По прогнозу Джиндала, стоимость BTC достигнет 11 400-11 500 долларов за одну единицу в ближайшее время.

Из-за стремительного роста цены биткоина на биржах состоялась массивная ликвидация коротких позиций трейдеров. Торговые площадки закрыли контракты пользователей на 522 миллионов долларов в криптовалюте.