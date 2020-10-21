Курс биткоина обновил максимум 2020 года: что прогнозируют аналитики
Курс биткоина вырос более чем на 4% на протяжении прошлых суток. Цена криптовалюты превысила максимальное значение 2020 года, достигнув в среду, 21 октября, более 12 400 долларов за монету.
По состоянию на 16:38 по киевскому времени среды, 21 октября, курс биткоина вырос еще больше – до более 12 400 долларов за BTC, о чем свидетельствуют данные Coinmarketcap.
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Курс биткоина и ситуация на крипторынке: последние данные
Стоимость первой криптовалюты приблизилась к годовому максимуму в 12400 долларов, установленном в августе 2020 года. За прошедшие сутки биткоин вырос в цене сразу на 4,3%. В то же время, на 44% поднялась и суточная сумма сделок с активом, достигнув 36 миллионов долларов.
График курса биткоина за последний год / Источник: Coinmarketcap
Прогнозы аналитиков
По словам аналитика Джоша Рейджера, с января 2018 года курс биткоина не превышает отметку в 12 000 долларов в недельном графике. Также он отметил, что на недельных и месячных графиках каждый следующий максимум превышает предыдущие рекордные значения.
Криптотрейдер под ником Dave the wave утверждает, что стоимость биткоина может достичь 20 000 долларов. Вместе с тем он предупредил, что после столь резкого скачка курс криптовалюты ждет коррекция.
Аналитик NewsBTC Аяш Джиндал убежден, что поскольку биткоин преодолел отметки в 11 800 долларов и 12 000 долларов за одну монету, криптоактив и дальше будет дорожать. По его прогнозу, следующая цель покупателей – курс 12500 долларов за биткоин.
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Что такое Bitcoin?
Биткоин (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, не представлена на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюта не занимается банк. В свою очередь, это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.
Как купить Bitcoin?
Купить криптовалюту можно несколькими способами.
- Через криптобиржу. Для этого необходимо зарегистрироваться на криптоплощадке и внимательно рассмотреть ее правила. Ведь каждая биржа осуществляет операции с криптовалютами по-разному.
- В обменнике. Это платформа, где можно купить биткоин за фиатные деньги.
- Покупка биткоинов с рук. Таким образом вы приобретете криптовалюту без посредника. Такая операция позволит сэкономить на комиссии, которую вам пришлось бы уплатить бирже или обменнике. Однако такое соглашение не очень безопасна.
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