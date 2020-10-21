Курс биткоина вырос более чем на 4% на протяжении прошлых суток. Цена криптовалюты превысила максимальное значение 2020 года, достигнув в среду, 21 октября, более 12 400 долларов за монету.

По состоянию на 16:38 по киевскому времени среды, 21 октября, курс биткоина вырос еще больше – до более 12 400 долларов за BTC, о чем свидетельствуют данные Coinmarketcap.

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Курс биткоина и ситуация на крипторынке: последние данные

Стоимость первой криптовалюты приблизилась к годовому максимуму в 12400 долларов, установленном в августе 2020 года. За прошедшие сутки биткоин вырос в цене сразу на 4,3%. В то же время, на 44% поднялась и суточная сумма сделок с активом, достигнув 36 миллионов долларов.



График курса биткоина за последний год / Источник: Coinmarketcap

Прогнозы аналитиков

По словам аналитика Джоша Рейджера, с января 2018 года курс биткоина не превышает отметку в 12 000 долларов в недельном графике. Также он отметил, что на недельных и месячных графиках каждый следующий максимум превышает предыдущие рекордные значения.

Криптотрейдер под ником Dave the wave утверждает, что стоимость биткоина может достичь 20 000 долларов. Вместе с тем он предупредил, что после столь резкого скачка курс криптовалюты ждет коррекция.

Аналитик NewsBTC Аяш Джиндал убежден, что поскольку биткоин преодолел отметки в 11 800 долларов и 12 000 долларов за одну монету, криптоактив и дальше будет дорожать. По его прогнозу, следующая цель покупателей – курс 12500 долларов за биткоин.

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Что такое Bitcoin?

Биткоин (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, не представлена ​​на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюта не занимается банк. В свою очередь, это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.

Как купить Bitcoin?

Купить криптовалюту можно несколькими способами.