Биткоин продолжает обновлять рекорды уже вторую неделю подряд. Цена криптовалюты превышает уже 18 000 долларов за монету. Что будет дальше – вырастет ли стоимость биткоина на этой неделе, 23-29 ноября, и каким будет курс биткоина по отношению к доллару, евро и гривне, читайте прогноз на Финансы24.

Какой курс биткоина к доллару сегодня

По состоянию на 15:06 по киевскому времени понедельника, 23 ноября, курс биткоина был на уровне 18 585 долларов за одну единицу криптовалюты, о чем свидетельствуют данные Coinmarketcap. Таким образом, биткоин продолжает расти в цене. Так, в пятницу, 20 ноября, криптоактив превысил отметки в 18,6 тысячи долларов, обновив максимум декабря 2017 года.

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Рекордная стоимость биткоина

Напомним, абсолютный рекорд цены биткойнов был установлен 17 декабря 2017 года, когда криптовалюта превысила 20 000 долларов за монету.



Самая высокая цена биткоина – динамика курса BTC на конец 2017 года – начало 2018 года / График coinmarketcap.com

Курс биткоина к гривне: сколько стоит BTC сегодня

Курс криптовалюты растет как относительно иностранных валют, так и касательно украинской нацвалюты - гривны. В частности, сегодня, 23 ноября, один биткоин стоит 529 541 гривен.

Курс биткоина к евро: график

Курс BTC/EUR колеблется на уровне 15 473 евро за одну единицу криптовалюты.



Курс биткоина к евро – динамика за последние 5 суток / График BITSTAMP

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Прогноз цены биткоина на неделю 23-29 ноября

Аналитики из агентства экономических прогнозов "30 Rates" дали свой прогноз на эту неделю касательно цены биткоинов.

Во вторник, 24 ноября , в среднем курс за день будет на уровне 17 733 долларов.

, в среднем курс за день будет на уровне 17 733 долларов. В среду, 25 ноября , ожидают падения криптовалюты до 17 438 долларов.

, ожидают падения криптовалюты до 17 438 долларов. В четверг, 26 ноября , биткоин резко подорожает – до 18 491 долларов.

, биткоин резко подорожает – до 18 491 долларов. В пятницу, 27 ноября, следует ожидать роста цены биткоина до 18 514 долларов.

Что влияет на курс биткоина

Спрос и предложение. Количество биткоинов ограничено – 21 млн и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобытых биткоинов, тем больше будет расти цена на них.

Количество биткоинов ограничено – 21 млн и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобытых биткоинов, тем больше будет расти цена на них. Стоимость производства. Через халвинг (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводится каждые 4 года, стоимость производства растет, и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену.

Через халвинг (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводится каждые 4 года, стоимость производства растет, и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену. Наличие биткоинов на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх.

Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх. Конкуренция со стороны альткоинов. Пока биткоин – самая капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоинов будет падать.

Пока биткоин – самая капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоинов будет падать. Регулирование. Чем больше стран поощряют биткотн и способствуют его использованию – тем больше он будет растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.

Что такое Bitcoin? Биткоин (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, не представлена ​​на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюты не занимается банк. В свою очередь, это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.

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Как купить Bitcoin?

Купить криптовалюту можно несколькими способами.