Биткоин (BTC ) продолжает расти в цене, отыгрывая победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Продолжит ли криптовалюта расти в цене на этой неделе, 9-15 ноября, читайте на Финансы24.

Какой курс биткоина к доллару США сегодня

Согласно данным Coinmarketcap, в понедельник, 9 октября, цена одного биткоина колеблется на уровне 15 000 долларов. Таким образом, первая криптовалюта продолжает дорожать.



График курса биткоина к доллару США в сутки / Данные Coinmarkecap

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Курс биткоина к гривне на 9 ноября

Курс криптовалюты растет как относительно иностранных валют, так и относительно украинской нацвалюты – гривны. В частности, один биткоин стоит 428 077 гривен.

Курс биткоина к евро: график

Курс BTC/EUR 9 ноября колеблется на уровне 12 804 евро за одну единицу криптовалюты.



Курс биткоина к евро за последние сутки / Данные Coinmarketcap

Прогноз цены биткоина на неделю 9-15 ноября

Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз цены биткоина на эту неделю.

Во вторник, 10 ноября , в среднем курс за день будет на уровне 16 220 долларов.

, в среднем курс за день будет на уровне 16 220 долларов. В среду, 11 ноября , ожидают падения криптовалюты к 15479 долларов.

, ожидают падения криптовалюты к 15479 долларов. В четверг, 12 ноября , биткоин упадет еще больше – до 15 258 долларов.

, биткоин упадет еще больше – до 15 258 долларов. В пятницу, 13 ноября, следует ожидать роста цены биткоина до 17 143 долларов.

Что влияет на курс биткоина

Спрос и предложение. Количество биткоинов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобытых биткоинов, тем больше будет расти цена на них.

Количество биткоинов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобытых биткоинов, тем больше будет расти цена на них. Стоимость добычи. Через халвинг (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводится каждые 4 года, стоимость добычи растет и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену.

Через халвинг (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводится каждые 4 года, стоимость добычи растет и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену. Наличие биткоинов на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх.

Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх. Конкуренция со стороны альткоинов. Пока биткоин – наиболее капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоина будет падать.

Пока биткоин – наиболее капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоина будет падать. Регулирование. Чем больше стран одобряют биткоин и способствуют его использованию – тем больше он растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.

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Курс биткоина 2020: прогнозы аналитиков

Криптотрейдер под ником Dave the wave утверждает, что стоимость биткоинов может достичь 20 000 долларов. В то же время он предупредил, что после столь резкого скачка курс криптовалюты ждет коррекция.

Аналитик NewsBTC Чанкая Джиндал убежден, что поскольку биткоин преодолел отметку в 12000 долларов за одну монету, криптоактив и дальше будет дорожать.

Что такое Bitcoin? Биткоин (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, что не представлена ​​на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюта не занимается банк. В свою очередь это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.

Как купить Bitcoin?

Купить криптовалюта можно несколькими способами.