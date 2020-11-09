Цена биткоина обновляет максимумы: каким будет курс BTC к доллару, евро и гривне 9-15 ноября
Биткоин (BTC ) продолжает расти в цене, отыгрывая победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Продолжит ли криптовалюта расти в цене на этой неделе, 9-15 ноября, читайте на Финансы24.
Какой курс биткоина к доллару США сегодня
Согласно данным Coinmarketcap, в понедельник, 9 октября, цена одного биткоина колеблется на уровне 15 000 долларов. Таким образом, первая криптовалюта продолжает дорожать.
График курса биткоина к доллару США в сутки / Данные Coinmarkecap
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Курс биткоина к гривне на 9 ноября
Курс криптовалюты растет как относительно иностранных валют, так и относительно украинской нацвалюты – гривны. В частности, один биткоин стоит 428 077 гривен.
Курс биткоина к евро: график
Курс BTC/EUR 9 ноября колеблется на уровне 12 804 евро за одну единицу криптовалюты.
Курс биткоина к евро за последние сутки / Данные Coinmarketcap
Прогноз цены биткоина на неделю 9-15 ноября
Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз цены биткоина на эту неделю.
- Во вторник, 10 ноября, в среднем курс за день будет на уровне 16 220 долларов.
- В среду, 11 ноября, ожидают падения криптовалюты к 15479 долларов.
- В четверг, 12 ноября, биткоин упадет еще больше – до 15 258 долларов.
- В пятницу, 13 ноября, следует ожидать роста цены биткоина до 17 143 долларов.
Что влияет на курс биткоина
- Спрос и предложение. Количество биткоинов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобытых биткоинов, тем больше будет расти цена на них.
- Стоимость добычи. Через халвинг (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводится каждые 4 года, стоимость добычи растет и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену.
- Наличие биткоинов на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх.
- Конкуренция со стороны альткоинов. Пока биткоин – наиболее капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоина будет падать.
- Регулирование. Чем больше стран одобряют биткоин и способствуют его использованию – тем больше он растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.
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Курс биткоина 2020: прогнозы аналитиков
Криптотрейдер под ником Dave the wave утверждает, что стоимость биткоинов может достичь 20 000 долларов. В то же время он предупредил, что после столь резкого скачка курс криптовалюты ждет коррекция.
Аналитик NewsBTC Чанкая Джиндал убежден, что поскольку биткоин преодолел отметку в 12000 долларов за одну монету, криптоактив и дальше будет дорожать.
Что такое Bitcoin?Биткоин (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, что не представлена на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюта не занимается банк. В свою очередь это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.
Как купить Bitcoin?
Купить криптовалюта можно несколькими способами.
- Через криптобиржу. Для этого необходимо зарегистрироваться на криптоплощадке и внимательно рассмотреть его правила. Ведь каждая биржа осуществляет операции с криптовалютами по-разному.
- В обменнике. Это платформа, где можно купить биткоин за фиатные деньги.
- Покупка биткоинов с рук. Таким образом вы приобретете криптовалюту без посредника. Такая операция позволит сэкономить на комиссии, которую вам пришлось бы уплатить бирже или обменнике. Однако такое соглашение не очень безопасно.
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