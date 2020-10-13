На прошлой неделе криптовалюты значительно подорожали, а общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 358 миллиардов долларов. В частности, цена биткоина выросла сразу на 8%, превысив отметку в 11000 долларов за монету. Узнайте, каким будет курс криптовалюты на этой неделе.

Чего ждать на этой неделе, как изменится курс биткоина по отношению к доллару, евро и гривне, а также прогнозы относительно крипторынка – читайте на Финансы24.

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Курс биткоина к доллару США сейчас

По состоянию на 12:30 по киевскому времени вторника, 13 октября, курс биткоина к доллару США составлял 11503 долларов за одну единицу криптовалюты.

Сегодня ночью цена биткоина возрастала до 11700 долларов, достигнув максимума с начала сентября этого года. Однако, как видим, курс не удержался на таком уровне.



График курса биткоина к доллару за последние сутки / Coinmarketcap

Какой курс биткоина к гривне

Поскольку ведущая криптовалюта растет в цене, поэтому курс BTC/UAH тоже поднялся. В частности, сегодня один биткоин стоит 324 853 гривен.

График курса биткоина к евро на 13 октября

Курс биткоина к евро закрепился на уровне 9740 по состоянию на вторник, 13 октября. Так, курс BTC/EUR сегодня несколько снизился по сравнению с показателями за прошедшие сутки. В частности, в понедельник, максимальная цена одного биткоина составляла 9881 евро.



Курс биткоина к евро / Данные Bitstamp

Прогноз цены биткоина на неделю 12-18 октября

Согласно данным "30 Rates", на этой неделе следует ожидать роста стоимости биткоина. В частности, предполагается, что криптовалюта, все-таки, превысит отметку в 12000 долларов.

В среду, 14 октября , биткоин будет торговаться в среднем за 11711 долларов США.

, биткоин будет торговаться в среднем за долларов США. В четверг, 15 октября , следует ожидать еще большей средней стоимости цифровой валюты – 11754 долларов за 1 BTC.

, следует ожидать еще большей средней стоимости цифровой валюты – долларов за 1 BTC. В пятницу, 16 октября, биткоин подорожает до 12086 долларов.

Стоит понимать, что курс биткоина очень волатильный, поэтому аналитики приводят средние значения его стоимости.

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Последние события крипторынка

Подготовка нового пакета антикризисных мер на сумму 1,8 триллиона долларов для восстановления экономики США положительно повлияла на крипторинок.

Народный банк Китая протестовал цифровой юань – национальную цифровую валюту страны:

Общая сумма пилотных транзакций составила 162 миллионов долларов. С начала тестирования цифровой валюты платежная система обработала более 3 миллионов транзакций .

. Кроме того, по словам представителей властей Китая, с помощью национальной криптовалюты можно будет оплачивать личные счета, госуслуги. Также цифровой юань планируют использовать на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Европейский центральный банк, ФРС США, ЦБ Канады, ЦБ Японии, ЦБ Швеции и ЦБ Швейцарии совместно с Банком международных расчетов собрали самые важные принципы официальных цифровых валют, которые должны стать дополнение к системе фиатных денег. Основные критерии криптовалют – удобство, способность к конвертации в другие валюты, безопасность, скорость осуществления транзакций с использованием таких денег, масштабирование и юридическая надежность.

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Что такое Bitcoin?

Биткоин (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, которая не представлена ​​на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюты не занимается банк. В свою очередь это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.

Как купить Bitcoin?

Купить криптовалюта можно несколькими способами.