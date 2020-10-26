Биткоин уверенно дорожает: каким будет курс криптовалюты к доллару гривне, евро в течение недели
На прошлой неделе биткоин преодолел отметку в 12 000 долларов за монету, обновив максимум 2020 года, установленный еще в мае. Каким будет курс биткоина в течение неделе 26 октября–1 ноября – прогнозы читайте на Финансы24.
Какой курс биткоина к доллару США сегодня
Согласно данным Coinmarketcap, по состоянию на 9:10 по киевскому времени понедельника, 26 октября, один биткоин стоит 13 091 долларов. Таким образом, первая криптовалюта продолжает дорожать.
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График курса биткоина к доллару США за последние семь дней / график Coinmarketcap
Курс биткоина к гривне на 26 октября
Курс криптовалюты растет как относительно иностранных валют, так и относительно украинской нацвалюты – гривны. В частности, один биткоин стоит 370 604 гривны.
Курс биткоина к евро: график
Курс BTC/EUR 26 октября колеблется на уровне 11 039 евро за одну единицу криптовалюты.
Курс биткоина к евро за последние пять дней / График Bitstamp
Прогноз цены биткоина на неделю 26 октября – 1 ноября
Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз на эту неделю по цене биткоина.
- Во вторник, 27 октября, в среднем курс за день будет 12 885 долларов.
- В среду, 28 октября, ожидают рост криптовалюты до 13 135 долларов.
- В четверг, 29 октября, биткойн упадет – до 12 942 долларов.
- В пятницу, 30 октября, следует ожидать роста цены биткоина до 13 224 долларов.
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Курс биткоина 2020: прогнозы аналитиков
По словам аналитика Джоша Рейджера, с января 2018 года курс биткоина не превышает отметку в 12 000 долларов в недельном графике. Также он отметил, что на недельных и месячных графиках каждый следующий максимум превышает предыдущие рекордные значения.
Криптотрейдер под ником Dave the wave утверждает, что стоимость биткоина может достичь 20 000 долларов. Вместе с тем он предупредил, что после столь резкого скачка курс криптовалюты ждет коррекция.
Аналитик NewsBTC Чанкая Джиндал убежден, что поскольку биткоин преодолел отметки в 11 800 долларов и 12 000 долларов за одну монету, криптоактив и дальше будет дорожать. По его прогнозу, следующая цель покупателей – курс 12 500 долларов за биткоин, чего уже удалось достичь. Поэтому цифровая валюта продолжит дорожать.
Что такое Bitcoin?
Биткоин (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, что не представлена на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюты не занимается банк. В свою очередь это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.
Как купить Bitcoin?
Купить криптовалюту можно несколькими способами.
- Через криптобиржу. Для этого необходимо зарегистрироваться на криптоплощадке и внимательно рассмотреть ее правила. Ведь каждая биржа осуществляет операции с криптовалютами по-разному.
- В обменнике. Это платформа, где можно купить биткоины за фиатные деньги.
- Покупка биткоинов с рук. Таким образом вы приобретете криптовалюта без посредника. Такая операция позволит сэкономить на комиссии, которую вам пришлось бы уплатить бирже или обменнику. Однако такое соглашение не очень безопасно.