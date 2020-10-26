На прошлой неделе биткоин преодолел отметку в 12 000 долларов за монету, обновив максимум 2020 года, установленный еще в мае. Каким будет курс биткоина в течение неделе 26 октября–1 ноября – прогнозы читайте на Финансы24.

Какой курс биткоина к доллару США сегодня

Согласно данным Coinmarketcap, по состоянию на 9:10 по киевскому времени понедельника, 26 октября, один биткоин стоит 13 091 долларов. Таким образом, первая криптовалюта продолжает дорожать.

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На выходных биткоин обновил рекорд стоимости 2020 года, достигнув почти 13 330 доллара за одну монету.



График курса биткоина к доллару США за последние семь дней / график Coinmarketcap

Курс биткоина к гривне на 26 октября

Курс криптовалюты растет как относительно иностранных валют, так и относительно украинской нацвалюты – гривны. В частности, один биткоин стоит 370 604 гривны.

Курс биткоина к евро: график

Курс BTC/EUR 26 октября колеблется на уровне 11 039 евро за одну единицу криптовалюты.



Курс биткоина к евро за последние пять дней / График Bitstamp

Прогноз цены биткоина на неделю 26 октября – 1 ноября

Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз на эту неделю по цене биткоина.

Во вторник, 27 октября , в среднем курс за день будет 12 885 долларов.

, в среднем курс за день будет 12 885 долларов. В среду, 28 октября , ожидают рост криптовалюты до 13 135 долларов.

, ожидают рост криптовалюты до 13 135 долларов. В четверг, 29 октября , биткойн упадет – до 12 942 долларов.

, биткойн упадет – до 12 942 долларов. В пятницу, 30 октября, следует ожидать роста цены биткоина до 13 224 долларов.

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Курс биткоина 2020: прогнозы аналитиков

По словам аналитика Джоша Рейджера, с января 2018 года курс биткоина не превышает отметку в 12 000 долларов в недельном графике. Также он отметил, что на недельных и месячных графиках каждый следующий максимум превышает предыдущие рекордные значения.

Криптотрейдер под ником Dave the wave утверждает, что стоимость биткоина может достичь 20 000 долларов. Вместе с тем он предупредил, что после столь резкого скачка курс криптовалюты ждет коррекция.

Аналитик NewsBTC Чанкая Джиндал убежден, что поскольку биткоин преодолел отметки в 11 800 долларов и 12 000 долларов за одну монету, криптоактив и дальше будет дорожать. По его прогнозу, следующая цель покупателей – курс 12 500 долларов за биткоин, чего уже удалось достичь. Поэтому цифровая валюта продолжит дорожать.

Что такое Bitcoin?

Биткоин (bitcoin, BTC) – это криптовалюта, что не представлена ​​на таких физических носителях, как банкноты или монеты. То есть это виртуальные деньги. Выпуском криптовалюты не занимается банк. В свою очередь это делают компьютеры с установленной программой-клиентом с открытым исходным кодом.

Как купить Bitcoin?

Купить криптовалюту можно несколькими способами.