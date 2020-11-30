В ноябре биткоин побил несколько собственных рекордов. Прогноз, продолжит ли биткоин расти на этой неделе, 30 ноября – 4 декабря, какой курс биткоина по отношению к доллару, евро и гривны, читайте на Финансы 24.

Какой курс биткоина к доллару, гривны и евро сегодня

По состоянию на 9:00 по киевскому времени, курс BTCUSD был на уровне 16748 долларов за биткоин, сообщают Финансы 24 со ссылкой на Libertex. За сутки криптовалюта укрепилась почти на 10%. А вот в недельном измерении рост сего 1,8%. С начала года биткоин дал рост в 159%.

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BTC / USD за последнюю неделю / Libertex

Свой пока что максимум биткоин достиг в 2017 году. Тогда его цена была 19 783 долларов.

Курс евро к биткоину закрепился на уровне 15550, укрепившись на 2,11% за последние сутки. За неделю биткоин почти не изменился по отношению к евро, а с начала года вырос на 144%.

За один биткоин придется отдать 525 400 гривен.

Прогноз цены биткоина на неделю 1-4 декабря 2020

Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз на эту неделю по цене биткоина.

Во вторник, 1 декабря , в среднем курс за день будет 19226 долларов .

, в среднем курс за день будет . В среду, 2 декабря , стоит ожидать росту криптовалюты к 19820 долларам .

, стоит ожидать росту криптовалюты к . В четверг, 3 декабря , биткойн немного упадет – до 19545 долларов .

, биткойн немного упадет – до . В пятницу, 4 декабря, следует ожидать резкого падения цены биткоина до 18045 долларов.

Заметим, что Bitcoin – волатильная валюта, поэтому четкий прогноз довольно трудно сделать даже опытным аналитикам и трейдерам. Поэтому скорее важно обращать внимание не на цифру прогноза, а на движение – будет ли биткойн расти или падать.

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Что влияет на курс биткоина

Спрос и предложение. Количество биткоинов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобитых биткоинов, тем больше будет расти цена на них. Стоимость производства. Через халвинг (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводится каждые 4 года, стоимость производства растет и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену. Наличие биткоинов на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх. Конкуренция со стороны альткойнов. Пока биткойн – наиболее капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоина будет падать. Регулирования. Чем больше стран позволяют биткоин и способствуют его использованию – тем больше он растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.

Как купить Bitcoin?

Купить криптовалюта можно несколькими способами.