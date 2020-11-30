Побьет ли биткоин исторический рекорд: каким будет курс BTC к доллару, евро и гривне 1-4 декабря
В ноябре биткоин побил несколько собственных рекордов. Прогноз, продолжит ли биткоин расти на этой неделе, 30 ноября – 4 декабря, какой курс биткоина по отношению к доллару, евро и гривны, читайте на Финансы 24.
Какой курс биткоина к доллару, гривны и евро сегодня
По состоянию на 9:00 по киевскому времени, курс BTCUSD был на уровне 16748 долларов за биткоин, сообщают Финансы 24 со ссылкой на Libertex. За сутки криптовалюта укрепилась почти на 10%. А вот в недельном измерении рост сего 1,8%. С начала года биткоин дал рост в 159%.
Интересно От одежды до автомобилей: что можно купить за криптовалюту в Украине и мире
BTC / USD за последнюю неделю / Libertex
Курс евро к биткоину закрепился на уровне 15550, укрепившись на 2,11% за последние сутки. За неделю биткоин почти не изменился по отношению к евро, а с начала года вырос на 144%.
За один биткоин придется отдать 525 400 гривен.
Прогноз цены биткоина на неделю 1-4 декабря 2020
Аналитики из агентства по экономическим прогнозам "30 Rates" дали свой прогноз на эту неделю по цене биткоина.
- Во вторник, 1 декабря, в среднем курс за день будет 19226 долларов.
- В среду, 2 декабря, стоит ожидать росту криптовалюты к 19820 долларам.
- В четверг, 3 декабря, биткойн немного упадет – до 19545 долларов.
- В пятницу, 4 декабря, следует ожидать резкого падения цены биткоина до 18045 долларов.
Обратите внимание Криптовалюта без вложений: что такое биткоин краны и как на них зарабатывать
Что влияет на курс биткоина
- Спрос и предложение. Количество биткоинов ограничено – 21 миллион и абсолютное большинство уже добыли. Чем меньше будет становиться недобитых биткоинов, тем больше будет расти цена на них.
- Стоимость производства. Через халвинг (снижение вознаграждения майнеров вдвое), который проводится каждые 4 года, стоимость производства растет и если майнинг станет невыгодным, это может негативно повлиять на цену.
- Наличие биткоинов на биржах. Если доступность монет снизится, то цена пойдет вверх.
- Конкуренция со стороны альткойнов. Пока биткойн – наиболее капитализированная криптовалюта. Но с ростом популярности других валют, инвесторы могут переливать свои деньги и тогда цена биткоина будет падать.
- Регулирования. Чем больше стран позволяют биткоин и способствуют его использованию – тем больше он растет. И наоборот, запрет в некоторых странах способствует его падению. Это один из важнейших факторов.
Как купить Bitcoin?
Купить криптовалюта можно несколькими способами.
- Через криптобиржу. Для этого необходимо зарегистрироваться на криптомайданчику и внимательно рассмотреть его правила. Ведь каждая биржа осуществляет операции с криптовалютой по-разному.
- В обменнике. Это платформа, где можно купить биткоин фиатные деньги.
- Покупка биткоинов с рук. Таким образом вы приобретете криптовалюта без посредника. Такая операция позволит сэкономить на комиссии, которую вам пришлось бы уплатить бирже или обменнику. Однако такое соглашение не очень безопасно.
Поделиться новостью